Normalleşme adımları sonrasında Arnavutköy Sahili doldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Normalleşme adımları sonrasında Arnavutköy Sahili doldu

Hafta sonu havanın sıcak olmasını fırsat bilen vatandaşlar, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan normalleşme adımları kapsamında Beşiktaş Arnavutköy Sahili'ne akın etti.

Normalleşme adımları sonrasında Arnavutköy Sahili doldu
13.06.2020 14:33 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:07

Hafta sonu havanın sıcak olmasını fırsat bilen vatandaşlar, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan normalleşme adımları kapsamında Beşiktaş Arnavutköy Sahili'ne akın etti. Ne maske takan ne de sosyal mesafe kurallarına uyan vatandaşlar, pes dedirtti. Çocuğunu ve kendi maskesiz gezen bir vatandaş, "Açık havadan ötürü önlemimizi almadık" derken bisiklet süren bir genç, "Maskeyi unutmadım almıyoruz, ne yapalım nefes alamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrasında 1 Haziran'dan itibaren normalleşmeye gidilmişti. Yetkililerin maske takılması ve sosyal mesafe uyarılarına rağmen hafta sonu havanın da sıcak olmasını fırsat bilen vatandaşlar Beşiktaş Arnavutköy Sahili'ne akın etti. Çocuklarını gezdiren, bisiklete, elektrikli ve normal scootere binen vatandaşlar ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. Bazı vatandaşlar da olta atarak balık tuttu.

"Açık havadan ötürü önlemimizi almadık"

Sahilde çocuğunu gezdiren bir vatandaş ise ne kendine ne de çocuğuna maske taktı. Vatandaş, "Kalabalık var, önlemleri uygulayan da var uygulamayan da var. Millet geziyor, havanın tadını çıkartıyorlar. Maske bizde de yok. Açık havadan ötürü önlemimizi almadık. Salgının geçmediğini farkındayız, vakarların haftaya artacağını düşünüyoruz. Ben buraya oğlumla geldim" dedi.

"Maskeyi unutmadım almıyoruz, ne yapalım nefes alamıyoruz"

Bisiklet süren bir genç ise "Bisiklet sürmek özgürlükmüş, paten ve kaykay sürüyorum. Şimdi de bisiklet sürüyorsun. Dışarısı kalabalık, maskeyi unutmadım almıyoruz. Ne yapalım nefes alamıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: İçişleri Bakanlığı, nikahlarda uygulanacak prosedürlere dair 24 maddelik bir genelge yayımladı Haber
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, nikahlarda uygulanacak prosedürlere dair 24 maddelik bir genelge yayımladı
ABD'de eylemlerin ardından koronavirüs vaka sayıları yükselişe geçti! Haber
ABD'de eylemlerin ardından koronavirüs vaka sayıları yükselişe geçti!
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak Haber
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı Haber
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi Haber
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek Haber
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
HDP'nin toplanma çağrısı sonrası Tekirdağ'a girişler sınırlandırıldı, toplantı ve yürüyüşler yasaklandı
HDP'nin toplanma çağrısı sonrası Tekirdağ'a girişler sınırlandırıldı, toplantı ve yürüyüşler yasaklandı
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı
Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı
Gaziantep'te iki kardeşin av tüfeğiyle oyunu kanla bitti
Gaziantep'te iki kardeşin av tüfeğiyle oyunu kanla bitti
Maçka parkında 2 grup arasında alkol şişeleriyle kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı
Maçka parkında 2 grup arasında alkol şişeleriyle kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı
Ali Babacan Twitter'ın bazı hesapları kapatmasına 'Utanç verici' dedi, Bakan Varank sert çıktı
Ali Babacan Twitter'ın bazı hesapları kapatmasına "Utanç verici" dedi, Bakan Varank sert çıktı
İBB'den yeni taksi projesi: İstanbulkart'la ödeme yapılabilecek
İBB'den yeni taksi projesi: İstanbulkart'la ödeme yapılabilecek
12 yıl önce ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakladı
12 yıl önce ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakladı
Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak
Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak
Süper Lig maçları ilk kez Birleşik Krallık kanalında yabancı dilde yayımlanacak
Süper Lig maçları ilk kez Birleşik Krallık kanalında yabancı dilde yayımlanacak
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazının kesilmesinin ardından güvenlik önlemleri artırıldı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazının kesilmesinin ardından güvenlik önlemleri artırıldı
Hollandalı turizmcilerden seyahat kısıtlaması tepkisi: Türkiye, en az İtalya ve İspanya kadar güvenli
Hollandalı turizmcilerden seyahat kısıtlaması tepkisi: Türkiye, en az İtalya ve İspanya kadar güvenli
Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti
Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti
Göztepe, Trabzonspor maçının ilk 11'ini 'Çevrimiçi toplantı' programı görseliyle duyurdu
Göztepe, Trabzonspor maçının ilk 11'ini 'Çevrimiçi toplantı' programı görseliyle duyurdu
Son Dakika: İdlib'de 5 Haziran günü zırhlı ambulansa yapılan saldırıda yaralanan askerimiz şehit oldu
Son Dakika: İdlib'de 5 Haziran günü zırhlı ambulansa yapılan saldırıda yaralanan askerimiz şehit oldu
Fenerbahçe - Kayserispor maçında Ozan Tufan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı
Fenerbahçe - Kayserispor maçında Ozan Tufan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı
Meteoroloji,16 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji,16 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Kadıköy'de dikkat çeken gol sevinci! Floyd'u unutmadılar
Kadıköy'de dikkat çeken gol sevinci! Floyd'u unutmadılar
Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor
Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Türk hacker'lar Yunanistan'ı ikinci kez hackledi
Türk hacker'lar Yunanistan'ı ikinci kez hackledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Yasmin Erbil Rafet El Roman Mehmet Ali Erbil
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Tahir Karapınar
Daha Fazla Twitter Göztepe Trabzonspor Kayserispor
Şu an buradasınız: Normalleşme adımları sonrasında Arnavutköy Sahili doldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 15:18:31. #1.14#
title