Normalleşme adımları beklenirken Prof. Dr. Bengi Başer "Haziran" ayını hatırlattı: 1 aya kalmaz yeniden kapanabiliriz
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Normalleşme adımları beklenirken Prof. Dr. Bengi Başer "Haziran" ayını hatırlattı: 1 aya kalmaz yeniden kapanabiliriz

01.03.2021 17:30 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:36
Normalleşme adımları beklenirken Prof. Dr. Bengi Başer

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı'ndan önemli kararlar beklenirken uzman isim, 2020 yılının haziran ayını hatırlatıp önemli uyarılarda bulundu.

Tüm gözler bu akşam toplanacak kabine toplantısından çıkacak kararlara çevrilmişken Prof. Dr. Bengi Başer'den dikkat çeken bir uyarı geldi. Haberler.com YouTube kanalında 'Gündem Haber' programına konuk olan Başer, "Haziran ayındaki gibi paldır küldür açılırsak 1 aya kalmaz yeniden kapanırız" dedi.

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