Normalleşeme ilk günü sağanak yağmur etkili oldu
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Normalleşeme ilk günü sağanak yağmur etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından yeni tip Korona Virüs ile mücadele ilk sabahında, kentin bazı bölgelerinde sağanak yağmur etkili oldu.

Normalleşeme ilk günü sağanak yağmur etkili oldu
01.06.2020 08:30 | Son Güncelleme: 01.06.2020 08:33

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından yeni tip Korona Virüs ile mücadele ilk sabahında, kentin bazı bölgelerinde sağanak yağmur etkili oldu.

Yetkililer tarafından kent geneli için bugün aralıklarla sağanak yağmur etkili olacağı uyarısı yapılmıştı. Yapılan uyarılara rağmen bazı vatandaşlar yeni tip Korona Virüs tedbirleri kapsamında normalleşme adımlarının atıldığı ilk sabah yağmura hazırlıksız yakalandı. Trafik yoğunluğu yağmur etkisi ile artarken kimi vatandaşlar yağmurun dinmesini köprü altında bekledi. Hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise koşarak otobüs duraklarına sığındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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