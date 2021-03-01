Normalleşe süreci ne zaman başlayacak? Kafeler ne zaman açılacak? Yarın kafeler açılacak mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Normalleşe süreci ne zaman başlayacak? Kafeler ne zaman açılacak? Yarın kafeler açılacak mı?

01.03.2021 21:45 | Son Güncelleme: 01.03.2021 21:48
Normalleşe süreci ne zaman başlayacak? Kafeler ne zaman açılacak? Yarın kafeler açılacak mı?

Bugün yapılan Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklama yapıldı. Peki, Normalleşe süreci ne zaman başlayacak? Kafeler ne zaman açılacak? Yarın kafeler açılacak mı?

Normalleşe süreci ne zaman başlayacak? Kafeler ne zaman açılacak? Yarın kafeler açılacak mı? Detaylar haberimizde.

NORMALLEŞME SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hedefimiz mümkün olan en kısa sürede ülkemizin tamamında normalleşme sürecini tamamlamaktır. Salgın boyunca her konu da öncü ve örnek olan Türkiye'nin kısıtlamaların gevşetilmesi, tamamen kaldırılması hususunda aynı başarıyı göstereceğine yürekten inanıyorum.

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Restoran, lokanta ve kafeterya gibi yerler çok yüksek iller dışında sabah 7 akşam 19 saatleri arasında %50 kapasite ile sürdüreceklerdir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Özlem Zengin Enis Berberoğlu Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Alişan Cem Yılmaz Zeki Müren Bülent Ersoy
Spor Ali Koç Mesut Bakkal Mustafa Yumlu Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Normalleşe süreci ne zaman başlayacak? Kafeler ne zaman açılacak? Yarın kafeler açılacak mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 21:50:34. #1.15#
title