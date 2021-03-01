Normalleşe süreci ne zaman başlayacak? Kafeler ne zaman açılacak? Yarın kafeler açılacak mı?

Bugün yapılan Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklama yapıldı. Peki, Normalleşe süreci ne zaman başlayacak? Kafeler ne zaman açılacak? Yarın kafeler açılacak mı?

Normalleşe süreci ne zaman başlayacak? Kafeler ne zaman açılacak? Yarın kafeler açılacak mı? Detaylar haberimizde.

NORMALLEŞME SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hedefimiz mümkün olan en kısa sürede ülkemizin tamamında normalleşme sürecini tamamlamaktır. Salgın boyunca her konu da öncü ve örnek olan Türkiye'nin kısıtlamaların gevşetilmesi, tamamen kaldırılması hususunda aynı başarıyı göstereceğine yürekten inanıyorum.

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Restoran, lokanta ve kafeterya gibi yerler çok yüksek iller dışında sabah 7 akşam 19 saatleri arasında %50 kapasite ile sürdüreceklerdir.