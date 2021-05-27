Normale Dönmek İsteyen Çocuklar Aşı Merkezlerine Koşuyor
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Normale Dönmek İsteyen Çocuklar Aşı Merkezlerine Koşuyor

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Amerika'da Mayıs ayında aşılama oranı Nisan ayına göre yavaşlasa da, Pfizer ve BioNTech'in ortak geliştirdiği Corona virüsü aşısının 12-15 yaş arası çocuklarda kullanımına onay verilmesiyle son günlerde aşı merkezlerine ilgi arttı.

Amerika'da Mayıs ayında aşılama oranı Nisan ayına göre yavaşlasa da, Pfizer ve BioNTech'in ortak geliştirdiği Corona virüsü aşısının 12-15 yaş arası çocuklarda kullanımına onay verilmesiyle son günlerde aşı merkezlerine ilgi arttı

Normale Dönmek İsteyen Çocuklar Aşı Merkezlerine Koşuyor

Kaynak: DailyMotion.com

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