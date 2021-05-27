Normale Dönmek İsteyen Çocuklar Aşı Merkezlerine Koşuyor

Amerika'da Mayıs ayında aşılama oranı Nisan ayına göre yavaşlasa da, Pfizer ve BioNTech'in ortak geliştirdiği Corona virüsü aşısının 12-15 yaş arası çocuklarda kullanımına onay verilmesiyle son günlerde aşı merkezlerine ilgi arttı.