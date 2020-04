Normal Hayata Dönüş Planı Hazırlandı! Cumhurbaşkanı Yardımcısından Açıklama Koronoavirüs tedbirleri devam ediyorken normal hayata geçiş planı hazırlamaya başlayan Cumhurbaşkanlığı, normale dönüşün yol haritasını titiz bir çalışmayla oluşturulduğunu söylüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay koordinasyonunda hazırlanacak normal hayata dönüş planında son hazırlıklar tamamlanıyor. Plan hayata geçtiğinde sağlık ve sosyal mesafe ile ilgili tüm kuralların her sektörde ve her yerde uygulanması gerektiğini dile getiren Oktay, "Hijyen, maske ve sosyal mesafe ile yaşayacağız ve her senaryoya karşı hazırlık yapıldı" ifadelerini kullandı.

"Tüm sektörleri, kamu ve özeli yavaş yavaş, kademeli olarak açma sürecine gireceğiz. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun görüşlerini dikkate alarak, bütüncül bir yaklaşımla çalışıyoruz. Sona gelindi. Yol haritasını aşamalar olarak düşünmemek gerek. Dinamik bir süreç olarak tanımlamalıyız. Tüm veriler her gün değerlendiriliyor olacak."

Normal Hayata Geçiş Planı nasıl uygulanacak?

Koronavirüse karşı her türlü senaryoya uyum sağlayabileceklerini söyleyen Fuat Oktay, uygulanması planlanan programların rehber haline getirilerek ilgililere verileceğinin altını çizdi. Ayrıca Oktay'a göre sosyal mesafeyi kalıcı bir tedbir haline getirmemiz gerekecek.

Bayrama kadar normal hayata geçiş yapabilecek miyiz?

Ayrıca Ramazan Bayramına kadar salgının iyice yavaşlamasının muhtemel olduğunu aktaran Oktay, yine de müjde vermek için erken olduğunu söylüyor. "Bayrama bir müjde, hediye için çok erken. Üç dört hafta var. Ülke olarak virüsle mücadelede bir özgüven yakaladık. Vatandaşla bir ahenk var. Bunu bozmadan devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.