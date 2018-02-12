Normal Doğumun Anne ve Bebeğe Faydaları

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları, anne adaylarını normal doğuma teşvik ediyor. Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri kadın hastalıkları ve doğum uzmanları anne ve baba adaylarını 40 hafta boyunca en çok düşündüren konuların başında doğum şeklinin nasıl olacağı konusuna bilgilendirme yaparak normal doğuma özendiriyor. Uzmanlar, " Anne ve bebeğin sağlığını tehdit eden bir durum olmadığı sürece, normal doğum en çok tavsiye edilen doğum şeklidir. Normal doğum hem anneye hem de bebeğe çok sayıda faydası vardır" dedi.

NORMAL DOĞUMUN FAYDALARI

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarınca, "Normal doğumun bebeğe faydalarını saymak gerekirse; Normal doğum ile dünyaya gelen bebeklerde solunum sıkıntısı gelişme riski daha azdır. Bebeğin normal doğum sırasında doğum kanalından geçerken ağzı ile temas ettiği bakterilerin bağışıklık sisteminin gelişmesinde faydalı olmaktadır. Normal doğum ile doğan bebeklerin anne memesini emme, memeye masaj yapma gibi becerilerinin daha iyi olmaktadır. Normal doğum sonrası anne ile bebek arasında cilt teması daha hızlı ve kolay gerçekleşir. Bu temas bebeğin anneye bağlanması ve gelişimi açısından çok önem kazandırır. Normal doğumla dünyaya gelen bebekler sezaryen ile doğanlara göre yoğun bakıma daha az alınırlar.

DOĞUM SONRASI ŞİKAYET, SEZERYANA GÖRE DAHA AZ

Normal doğumdan sonra annenin iyileşmesi ve günlük hayata dönme süresi çok kısadır. Normal doğum yapan anneler hastaneden daha kısa sürede taburcu edilirler. Bu hem sağlık açısından hem parasal açıdan anneye fayda sağlar. Normal doğum yapan annenin rahminde bir kesi veya hasar oluşmadığı için sonraki doğumlarını da normal yolla yapma şansı vardır. İleri ki hayatında geçirebileceği karın ameliyatları için bir risk taşımaz. Normal doğumda doğum sonrası enfeksiyon ve kanama benzeri komplikasyonlar daha azdır. Normal vajinal doğum yapan annenin doğum sonrasında ağrı şikayeti sezaryene göre çok azdır."

(İHA)