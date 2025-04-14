Normal doğum pankartı olayı nedir sorusu, Süper Lig'de oynanan maçlarda futbolcuların "Doğal olan normal doğum" yazılı pankartlarla sahaya çıkmasının ardından gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "Doğal Olan Normal Doğum" kampanyasına destek amacıyla hazırlanan bu pankartlar, erkek futbolcular tarafından taşınınca kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. Peki, normal doğum pankartı olayı nedir ve neden tartışma yarattı?

NORMAL DOĞUM PANKARTI OLAYI NEDİR?

Kadın hakları savunucuları, sağlık uzmanları ve sosyal medya kullanıcıları, doğum yönteminin bireysel ve tıbbi bir tercih olduğunu vurgulayarak, bu tür kampanyaların toplumsal cinsiyet rollerini pekiştirdiğini ve kadınların bedenleri üzerinde baskı oluşturduğunu belirttiler. Sanatçı Demet Evgar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sizsiniz normal, biziz anormal. Bu şuursuzluğun peşinden gidene yazıklar olsun" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Ayşe Gültekingil, doğum yönteminin kadının ve doktorunun ortak kararı olması gerektiğini belirterek, "Kadınların bedenleri üzerinde, sosyal hayatları, toplumsal duruşları hakkında kendilerinin söz sahibi olması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.