Normal bireylere göre felç riski 7 kat fazla
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Normal bireylere göre felç riski 7 kat fazla

Diyet Uzmanı Gülşah Bozkurt, mevsiminin tam anlamıyla hissettiğimiz bugünlerde uzmanlar, sıcaklarda kalbin daha çok kan pompalamasından kaynaklı, hipertansiyonu olan bireylerin dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

Normal bireylere göre felç riski 7 kat fazla
12.08.2020 09:04 | Son Güncelleme: 12.08.2020 09:14

Normal bireylere göre felç geçirme riski 7 kat fazla olan bu kişilerinin kontrol altında olmaları gerekiyor. Aksi takdirde ise kalp krizi, inme (felç), kalp, böbrek yetmezliği, görme bozuklukları ve aort damarında genişleme, yırtılma gibi birçok sağlık sorunu ortaya çıkabilir. Peki, dikkat edilmesi gereken noktalar nedir?

Kan dolaşımının sağlanması için basınç gereklidir bu basıncın fazla olması halinde ise kronik bir rahatsızlık olan hipertansiyon yani yüksek tansiyon ortaya çıkıyor.Bu sorunu yaşayan kişilerin çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü yapılan araştırmalara göre ülkemizde her 3 kişiden 1'i bu sorunu yaşıyor. Genetik olabileceği gibi stres, sigara alkol kullanımı ve obezite gibi nedenlerden dolayı da ortaya çıkabilen bu rahatsızlığı ciddiye almak büyük önem taşıyor.

Fazla Kilo Tansiyon Hastası Yapıyor

Kilolu insanların yüzde 60'ından fazlasında yüksek tansiyon sorunu olduğunu dile getiren Romatem Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gülşah Bozkurt, "Fazla kilolu insanlarda normal insanlara göre daha fazla görüldüğü için beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Tuz, şeker, un 3'lüsünden mümkün olduğunca uzak kalmalıyız. Aynı zamanda ambalajlı ürünleri de kullanmamalıyız. Ağırlıkta yüzde 10'luk artış, sempatik sinirler aracılığıyla damarlarda vazkonstriktüv etki ile basıncı arttır ve tansiyonu yükseltir. Bu yüzden ideal BKİ değerlerinde olmak, hipertansiyonu düşürme konusunda önemli bir etkendir.Her gün fazladan 1 porsiyon sebze-meyve tüketimi ile bireyler, sodyum ve tuzdan uzak kalıp, potasyumu arttırmaları, kan basıncını ve tansiyonu düşürür, beyin kanaması riskini azaltır. Yemeklerde tuz yerine, potasyumdan zengin; maydanoz, nane, kekik, dereotu, limon suyu, soğan ve sarımsak ile lezzet verme tercih edilmelidir. Kafein açısından zengin çay, kahve ve alkol tüketimi, hipertansiyonlu bireyleri oldukça etkileyebilmektedir. Toplumda yüzde 5 oranında alkole bağlı hipertansiyon görülmektedir. Düşük yağlı diyet kan basıncını düşürür. Yemeklere katılan yağlar ve kullanılan yağ çeşitleri çok önemlidir. Doymuş yağlar ve katı yağlar tüketilmemeli, genelde bitkisel yağlar tercih edilmelidir. Ayrıca sıcak havalarda bol bol sıvı tüketmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Tansiyon Kontrolü İçin Egzersiz

Fakat sadece beslenme konusuna dikkat edilmesinin yeterli olmadığını dile getiren Bozkurt, sözlerine şöyle devam etti: "Evet beslenme önemli bir noktayı oluşturuyor fakat düzenli ilaç kullanımına da dikkat etmek gerekiyor. Aynı zamanda Steroidler, doğum kontrol hapları, antidepresanlar ve bazı soğuk algınlığı ilaçlarını kullanırken mutlaka tansiyona dikkat edilmelidir. Hipertansiyonun tedavisi olarak verilen ilaçlar düzenli kullanılmalıdır. Tansiyon takibi yapılmalı, kullanılan ilacın dozunu; bireyin kendisi azaltıp, kendisi artırmamalıdır. Sonuç olarak, hipertansiyonu olan bireylerin; uzun vadede kalp hastalıkları ve diyabet gibi diğer yancı kronik hastalıkları olmaması için, ilaç tedavilerini düzenli ilerletmeli ve diyetlerine dikkat etmelilerdir.Aynı zamanda kan basıncının kontrolü için egzersizler büyük önem taşıyor.Haftanın belirli günleri uzmanlar kişilerin yönlendirmeleri ile yapılacak fiziksel aktivite programları da önemli bir destekleyici role sahip."

Kaynak: Bültenler

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