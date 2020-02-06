Norm Holding'e 5 ödül birden

06.02.2020 16:36 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:36

İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Borsası'nın (İTB) vergi, döviz, ciro ve tescilde en başarılı üyelerinin ödüllendiği törene Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Oda ve Borsaların başkanları ve iş insanları katıldı.

Norm Holding adına törene Norm Holding Kurucu Onursal Başkanı Nedim Uysal ile Norm Holding Endüstri Grubu Başkanı Mahmut Öztürk katılırken, Norm Holding tam 5 kez kürsüye çıktı. Norm Holding'in amiral şirketlerinden Norm Cıvata EBSO üyeliği kapsamında yatırımda ve üretimde birincilik ödülünü kazanırken, İzmir Ticaret Odası üyeliği kapsamında da Uysal Makine ve Norm Holding Altın madalya, Norm Somun ise Gümüş madalya aldı.

Norm Cıvata'nın üretimde ve yatırımda birincilik ödülünü Norm Holding Kurucu Onursal Başkanı Nedim Uysal Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile Ticaret Bakanı Ruhsan Pekcan'ın elinden alırken, Norm Holding Endüstri Grubu Başkanı Mahmut Öztürk ise ödüllerini TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan aldı.

"Türkiye için çalışmaya devam"

Ülkeleri için yatırım yapmayı, istihdam sağlamayı ve döviz kazandırmayı bir borç bildiklerini belirten Norm Holding Kurucu Onursal Başkanı Nedim Uysal, bu çalışmalarının ödüllendirilmesinin de kendileri için bir onur olduğunu söyledi. Bu ödüllerin sorumluluklarını daha da artırdığını ve ülkeleri için daha çok çalışmaları için kendilerini teşvik ettiğini belirten Uysal, "Sayın Bakanlarımızın elinden ödül almak bizim için büyük bir onur. Biz ülke sevgimizi çalışarak, daha çok üreterek ve ülkemize daha çok istihdam sağlayıp katma değer sağlayarak göstermeye çalışıyoruz. Bundan sonra da daha çok çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Bize bu ödülü layık gören herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler