Norapella'dan yeni single
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Norapella'dan yeni single

03.11.2020 09:05 | Son Güncelleme: 03.11.2020 09:08
Norapella'dan yeni single

'Norapella' lakaplı Nora Tokhosepyan, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni şarkısını 2020 senesinin Aralık ayında çıkaracağını belirtti.

Sosyal medyada sayfasından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeyi başaran Nora Tokhosepyan, sevenlerine müjdeli haberi verdi.

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan genç şarkıcı 2020'nin Aralık ayında uzun süredir üzerinde çalıştığı, çok farklı bir yorum ve içerikle yeni single çalışmasını müzikseverlerle buluşturacağını açıkladı. Pandemi dolayısıyla ara verdiği konser turnelerinin ise yeniden başlamasını, bu yaşanan sıkıntılı günlerin bir an önce sonlanıp, eski günlere dönülmesini ümit ettiğini belirtti. Önceki şarkısı "Dans Et Benimle" ile Youtube'da bir buçuk milyon kişi tarafından görüntülendiğini ve çok güzel geri dönüşler aldığını ifade etti.

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