Nongunz: Doppelganger Edition Mayıs ayında oyunseverler ile buluşacak
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Nongunz: Doppelganger Edition Mayıs ayında oyunseverler ile buluşacak

Nongunz: Doppelganger Edition Mayıs ayında oyunseverler ile buluşacak
Haberler.com - Haberler | Gamegar

Yayıncılığını Digeratti ve geliştiriciliğini Brainwash Gang'ın yaptığı nihilistik roguelike aksiyon platform oyunu olan Nongunz: Doppelganger Edition için çıkış tarihi belli oldu.

Nihilistik roguelike aksiyon platform oyunu Nongunz: Doppelganger Edition'ın çıkış tarihi netlik kazadı.

PlayStation 4 için 5 Mayıs, Switch için 6 Mayıs, Xbox One ve PC platformları için de 7 Mayıs'ta çıkışını gerçekleştirecek.

Oyun aynı zamanda Türkçe arayüz desteğine de sahip olmuş olacak.

NONGUNZ: DOPPELGANGER EDITION HİKAYESİ

Sıfırdan oluşturulan Nongunz: Doppelganger Edition, orijinal oyunun yeniden düzenlenmiş halidir ve iki yepyeni mod içerir: Arena ve Yerel Co-op!

Nongunz: Doppelganger Edition, yoğun silahlı çatışmalar ile gizemli bir pasif oynanışlı oyunun yönetimini bir araya getiren, nihilist temalara sahip bir aksiyon platform oyunudur.

Her oyunda siyah beyaz mezarlıktan çıkıp sürekli değişen, insan içorganlarıyla bezenmiş kâbuslarla dolu gotik zindanlara gidersin. Nongunz uzun süren kombolar ve zorlukları aşmak karşılığında ödüller sunduğundan bu zorlayıcı rogue benzeri oyunda hayatta kalmak için becerinin yanında biraz tarz da gerekli... Hatta skorun, oyunun pasif kısmında ilerlemende büyük bir rol oynuyor. Bu kısımda, kayıp ruhlardan ve ölüm tarikatçılarından oluşan ekibini kuracaksın.

Nongunz'ın dünyası geliştikçe kimi mezarlığına yerleşecek olan dua eden tarikatçılar, kendini cezalandıran şehitler ve karamsar mezarcılar gibi özel karakterlerle tanışacaksın. Bu karakterler öldürme becerilerini geliştirmene veya mezarlığa yerleştirilen pasif oyundaki performansını arttırmana yardımcı olacak.

- Hem becerilerini hem de zekânı sınayacak merhametsiz oynanış.

- Oyunun tamamı bir bulmacadan oluşuyor. Nongünz'ün nihilistik evreninin ardındaki gizemi açığa çıkar.

- Göze hitap eden, siyah beyaz piksellerden oluşturulmuş ortamlar ve karakterler.

- Onlarca farklı düşmanla dolu yüzlerce bölüm.

- Açılacak ve uzmanlaşılacak birçok silah, eşya ve ekipman.

- Var oluş, şiddet ve insanlıkla ilgili algını değiştirebilme potansiyeli.

- Doppelganger Edition'da yeni! Yerel Co-op modunda arkadaşınla güçlerini birleştir.

- Doppelganger Edition'da yeni! Arena modunda bitmeyen düşmanlara karşı hayatta kal.

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