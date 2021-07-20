Nona Fernandez'den bir neslin hikayesi

Kendi kuşağının önde gelen Latin Amerikalı yazarlarından biri olan Nona Fernández'in, 1980'li yıllarda Şili'de büyüyen bir neslin hikayesini anlattığı Space Invaders: Diktatörlüğün Gölgesinde, çocukluğun büyülü dünyası ile haber bültenlerine sıkışmış trajik hakikatleri harmanlayan,...

Kendi kuşağının önde gelen Latin Amerikalı yazarlarından biri olan Nona Fernández'in, 1980'li yıllarda Şili'de büyüyen bir neslin hikayesini anlattığı Space Invaders: Diktatörlüğün Gölgesinde, çocukluğun büyülü dünyası ile haber bültenlerine sıkışmış trajik hakikatleri harmanlayan, hatırlayanların unutturanlarla hesaplaştığı bir eser.

Roza Hakmen'in İspanyolca aslından çevirdiği Space Invaders, bir grup çocukluk arkadaşının anıları ile rüyalarına musallat olan Estrella González'in hikayesini anlatıyor. Çocuklar, arkadaşları Estrella'nın varlığını hissediyor, sesini duyuyor, mektuplarını okuyor ve gizemli bir şekilde ortadan kaybolan bu kızı sık sık hatırlıyorlar. O yılların en yaygın video oyunlarından biri olan Space Invaders'ın eşliğinde, bir yandan kendileri de meçhul bir oyunun taşları, bir yapbozun parçaları gibi, Pinochet rejiminin karanlığında anıdan anıya, düşten düşe süzülüyorlar.

NONA FERNANDEZ KİMDİR?

23 Haziran 1971'de Şili'nin başkenti Santiago'da doğdu. Gerçek adı Patricia Paola Fernández olan ama eserlerinde Nona ismini kullanan yazar, birçok roman ile öyküye imza attı. Öykü kitabı El Cielo 2000 yılında yayımlanan yazarın Mapocho adlı ilk romanı 2002'de yayımlandı ve Fernández böylece Şili tarihinin karanlık sayfalarına ışık tutmaya başladı. 2007'de yayımlanan Av. 10 de Julio Huamachuco romanında çocukluğumuzda yer edip yetişkinlikte kaybolmayan korkularımıza odaklandı. 2012'de yayımlanan Fuenzalida'da ise hafıza konusunu derinlemesine işledi. Space Invaders 2013'te yayımlandıktan sonra birçok dile çevrildi ve onu Chilean Electric adlı kitap izledi. 2016'da yayımlanan La dimensión Desconocida romanıyla İspanyolca eserler veren kadın yazarlara takdim edilen Sor Juana Inés de la Cruz Ödülü'ne sahip oldu. Bu eserleri Liceo de Niñas, Voyager, Preguntas Frecuentes gibi kitaplar izledi. Oyunculuk ve senaryo yazarlığı da yapan, senaryo dalında birçok kez Altazor Ödülü'ne aday gösterilen ve layık bulunan Fernández, kendi kuşağının önde gelen Latin Amerikalı yazarlarından biri olarak kabul edilir.

Kaynak: Hürriyet