Nomura ve Credit Suisse, ABD'li hedge fonun mali zora düşmesiyle büyük zararlarla karşı karşıya
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Nomura ve Credit Suisse, ABD'li hedge fonun mali zora düşmesiyle büyük zararlarla karşı karşıya

Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
Nomura ve Credit Suisse, ABD'li hedge fonun mali zora düşmesiyle büyük zararlarla karşı karşıya

Japonya merkezli Nomura ve İsviçre merkezli Credit Suisse, ABD'de bir hedge fonun teminat tamamlama çağrısına uymayıp temerrüde düşmesi nedeniyle büyük zararlarla karşı karşıya olduklarını duyurdu.

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Japonya merkezli Nomura ve İsviçre merkezli Credit Suisse, ABD'de bir hedge fonun teminat tamamlama çağrısına uymayıp temerrüde düşmesi nedeniyle büyük zararlarla karşı karşıya olduklarını duyurdu.

Her iki kuruluştan yapılan açıklamada, brokerlik hizmeti sunan bir müşterilerinin geçen hafta teminat tamamlama çağrısının ardından temerrüde düşmesiyle ciddi zararlar yaşayabilecekleri belirtildi.

Nomura'dan yapılan açıklamada, ABD'deki yan kuruluşlarından birinin ABD'li bir müşteriyle yapılan işlemlerden kaynaklanan önemli bir zarara maruz kalabileceği aktarıldı.

Olası zararın kapsamının ve mali sonuçlar üzerindeki etkisinin değerlendirildiğine işaret edilen açıklamada, müşteriye karşı hak talebinin tahmini tutarının 26 Mart itibarıyla yaklaşık 2 milyar dolar olduğu kaydedildi. Açıklamada, bu tahmini tutarın piyasa fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişebileceği vurgulandı.

Credit Suisse'den yapılan açıklamada ise ABD merkezli bir hedge fonun geçen hafta teminat tamamlama çağrısına uymadığı aktarıldı.

Fonun teminat tamamlama çağrısını karşılayamamasının ardından, Credit Suisse ve bazı diğer bankaların bu pozisyonlardan çıkma sürecinde olduğuna işaret edilen açıklamada, bu durumdan kaynaklanan zararın boyutunun belirlenmesi için erken olduğu ifade edildi.

ABD basınında yer alan haberlerde ise ismi açıklanmayan ve finansal açıdan zor duruma düşen hedge fonun New York merkezli Archegos Capital olduğu belirtildi.

Nomura ve Credit Suisse dışında başka bankaların da fona ait pozisyonlardan çıktıkları kaydedildi.

Küresel bankaların söz konusu fonun teminat tamamlama çağrısına uymayıp temerrütte düşmesi nedeniyle büyük zararlarla karşı karşıya kalmasının ardından New York borsasında bankacılık hisseleri değer kaybetti ancak bu durumun finansal piyasalar üzerindeki etkisi sınırlı kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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