Nomofobi nedir?

Dünyada gittikçe yaygınlaşan bir durum olan nomofobi özellikle gençlerde görülüyor. Türkiye'de de yaygın bir durum haline gelen nomofobi, cep telefonundan kopma korkusu olarak biliniyor. Teknolojik gelişmeler neticesinde ortaya çıkan nomofobinin ne olduğu merak ediliyor. Peki, Nomofobi nedir? Detaylı bilgi için haberimize göz atabilirsiniz.

Dünyada gittikçe yaygınlaşan bir durum olan nomofobi özellikle gençlerde görülüyor. Türkiye'de de yaygın bir durum haline gelen nomofobi, cep telefonundan kopma korkusu olarak biliniyor. Teknolojik gelişmeler neticesinde ortaya çıkan nomofobinin ne olduğu merak ediliyor. Peki, Nomofobi nedir? Detaylı bilgi için haberimize göz atabilirsiniz.

NOMOFOBİ NEDİR?

Nomofobi, teknolojik gelişmelerle birlikte Türkiye'de ve tüm dünyada yaygınlaşan bir durum halini almıştır. Özellikle gençlerde görülen nomofobi, "cep telefonu bağlantısını kaybetme korkusu" olarak tanımlanıyor.

Terim, İngilizce "no mobile phobia" sözlerinin kısaltılmasından oluşur. Birleşik Krallık Posta Ofisinin yetkilendirmesi ile YouGov isimli pazar araştırması şirketi cep telefonu kullanıcılarına acı çektiren endişelere göz attı. Bu çalışmaya göre, Birleşik Krallık'taki telefon kullanıcılarının yaklaşık %53'ü "telefonunu kaybetme, batarya veya kontör bitimi, kapsama alanı dışında kalma" gibi durumlarda huzursuz olmaya eğilimliler. Araştırma erkeklerin %58'inin kadınlarınsa %48'lik kısmının bu fobiden acı çektiği tespit etti. Aynı zamanda %9'luk bir kesim cep telefonları kapalıyken stres hissediyor.