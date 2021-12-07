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NOKTALAMA İŞARETLERİNİN SERÜVENİ ÇOCUKLARLA BULUŞACAK

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NOKTALAMA İŞARETLERİNİN SERÜVENİ ÇOCUKLARLA BULUŞACAK

NOKTALAMA İŞARETLERİNİN SERÜVENİ ÇOCUKLARLA BULUŞACAKYalova Belediyesi'nin çocuklar için düzenlediği etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor.

NOKTALAMA İŞARETLERİNİN SERÜVENİ ÇOCUKLARLA BULUŞACAK

Yalova Belediyesi'nin çocuklar için düzenlediği etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta "Noktalama İşaretlerinin Serüveni" müzikli çocuk oyunu 11 Aralık Cumartesi günü çocuklarla buluşacak. Yalova Belediyesi Sabahattin Engin ve Mesude Engin Çocuk Tiyatrosu ve Kütüphanesi'nde ücretsiz olarak gerçekleşecek oyun, 5-15 yaş arası çocukları kapsayacak. İki seans olarak 13. 00 ile 15. 00 de gerçekleşecek. Başvuru için; https://l24. im/X2El

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