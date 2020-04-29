Nokia Telefonunuz Android 10 Güncellemesini Ne Zaman Alacak? Nokia Android 10 Takvimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Nokia Telefonunuz Android 10 Güncellemesini Ne Zaman Alacak? Nokia Android 10 Takvimi

Nokia, Android 10 güncellemesini vereceği telefonlarının listesini paylaştı. Android 10 güncellemesi alacak Nokia telefonlar arasında eski modeller de var.

Nokia Telefonunuz Android 10 Güncellemesini Ne Zaman Alacak? Nokia Android 10 Takvimi
29.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:32

Nokia, Android 10 güncellemesini vereceği telefonlarının listesini paylaştı. Android 10 güncellemesi alacak Nokia telefonlar arasında eski modeller de var. Android 10 güncellemesini alan ve Android 10 güncellemesini alacak Nokia telefonların tam listesi haberimizde.

Nokia Android 10 Takvimi

Nokia akıllı telefonların çoğunluğu Android One işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Android One telefonlar hem bloatware (genellikle hiç kullanılmayan önceden yüklenmiş uygulamalar) olmadan temiz bir arayüze sahip hem de güncellemeleri daha hızlı alıyorlar. Ancak Nokia, Ocak 2020'ye kadar sadece altı cihazına Android 10 güncellemesini sundu, büyük bir kısmını şu anda güncellemeye başlıyor. Şirket, bu yılın başlarında Android 10 güncelleme programını revize ederek birkaç telefonun güncellemesini geciktirdi. Nokia'nın Android 10 takvimi şöyle:

Android 10 Güncellemesini Alan Nokia Telefonlar

Şimdiye kadar 13 Nokia telefon Android 10 güncellemesini aldı. Bu cihazlar arasında, Nokia 9 PureView (Aralık 2019), Nokia 8.1 (Ekim 2019), Nokia 7.1 (Aralık 2019), Nokia 7 Plus (Ocak 2020), Nokia 6.1 (Ocak 2020), Nokia 6.1 Plus (Ocak 2020), Nokia 2.2 (22 Nisan), Nokia 2.3 (22 Nisan), Nokia 3.2 (9 Nisan), Nokia 4.2 (9 Nisan), Nokia 4.2 (9 Nisan), Nokia 6.2 (28 Nisan), Nokia 7.2 (1 Nisan) ve Nokia 8 Sirocco (15 Nisan) bulunuyor.

Android 10 Güncellemesi Alacak Nokia Telefonlar

Nokia, 2020'nin ikinci çeyreğinde cihazlarının çoğuna Android 10 güncellemesini vermeyi taahhüt etti. Nokia 5.1 Plus, Nokia 3.1 Plus, Nokia 2.1, Nokia 3.1, Nokia 5.1, Nokia 1 ve Nokia 1 Plus modelleri arasında ilk güncellemeyi Mayıs ayında Nokia 5.1 alacak, kısa bir süre sonra da diğer telefonlar almaya başlayacak. Henüz kesin bir zaman çizelgesi yok ancak listedeki çoğu model Haziran ayına kadar Android 10'a güncellenmiş olacak.

Android 10 Güncellemeleri Sorunlu!

Nokia, bazı telefonlarına Android 10 güncellemesini sorunsuz veremedi. Örneğin, Android 10 güncellemesini yükleyen bazı Nokia 7.1 kullanıcıları arama ve WiFi bağlantısının bozulması sorunu ile karşılaştı. Nokia 6.1 kullanıcıları da Android 10'a geçiş yaptıktan sonra WiFi sorunları yaşadı. Öte yandan şirket, çoğu telefon için üç aylık güncelleme garantisi verdi, bu çoğu markaya kıyasla iyi ancak Android One telefon olduğunu düşündüğümüzde Nokia'nın da güncelleme konusunda çok başarılı olmadığını söyleyebiliriz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı Haber
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony...
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haber
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Canlı yayında Erdoğan'la ilgili soruya cevap vermeyen Akşener, kahkaha attı Haber
Canlı yayında Erdoğan'la ilgili soruya cevap vermeyen Akşener, kahkaha attı
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haber
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor Haber
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
Slumdog Millionaire'in yıldızı ünlü aktör Irrfan Khan hayatını kaybetti Haber
Slumdog Millionaire'in yıldızı ünlü aktör Irrfan Khan hayatını kaybetti
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına çıktı
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına...
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Kurtlar korona dinlemedi! Sürü halinde gezdikleri kentte 6 ineği parçaladılar
Kurtlar korona dinlemedi! Sürü halinde gezdikleri kentte 6 ineği parçaladılar
Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor
Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor
Tunceli'de kayıp uzman çavuş Yılmaz Güneş'in cansız bedeni bulundu
Tunceli'de kayıp uzman çavuş Yılmaz Güneş'in cansız bedeni bulundu
Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek
Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek
Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un hayattaysa bile ayağa kalkamıyor
Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un hayattaysa bile ayağa kalkamıyor
Kaçak tıraşa suçüstü! Üç kişiye toplamda 9 bin lira ceza kesildi
Kaçak tıraşa suçüstü! Üç kişiye toplamda 9 bin lira ceza kesildi
Bakan Albayrak: Fırsatçılara karşı daha sert adımlar atacağız
Bakan Albayrak: Fırsatçılara karşı daha sert adımlar atacağız
Peru'da cezaevinde koronavirüs isyanı: 9 ölü
Peru'da cezaevinde koronavirüs isyanı: 9 ölü
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tıbbi yardım malzemeleriyle birlikte ABD Başkanı Trump'a bir mektup da gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tıbbi yardım malzemeleriyle birlikte ABD Başkanı Trump'a bir mektup da gönderdi
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde yapılan ankete katılanların yüzde 63'ü yaz tatili yapmayı planlamıyor
Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde yapılan ankete katılanların yüzde 63'ü yaz tatili yapmayı planlamıyor
Manisa'da husumetli iki aile arasında 'zeytin fidanı' kavgası: 1 ölü 9 yaralı
Manisa'da husumetli iki aile arasında "zeytin fidanı" kavgası: 1 ölü 9 yaralı
Hillary Clinton, 2020 seçimlerinde Joe Biden'ı destekleyecek
Hillary Clinton, 2020 seçimlerinde Joe Biden'ı destekleyecek
Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti
Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti
Fransa'da 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 367 artarak 23 bin 660'a yükseldi
Fransa'da 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 367 artarak 23 bin 660'a yükseldi
Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı
Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı
Fenerbahçe efsanesi Alex: Ali Koç çağrırsa takımın başına geçerim
Fenerbahçe efsanesi Alex: Ali Koç çağrırsa takımın başına geçerim
Rusya'dan Hafter'in tek taraflı 'devlet başkanlığı' ilanına tepki: Bunu onaylamıyoruz
Rusya'dan Hafter'in tek taraflı "devlet başkanlığı" ilanına tepki: Bunu onaylamıyoruz
Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi
Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi
Almanya'da 'Eşcinsellik hastalıktır' paylaşımı yapan Türk doktor işinden kovuldu
Almanya'da "Eşcinsellik hastalıktır" paylaşımı yapan Türk doktor işinden kovuldu
Hatay'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı
Hatay'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Donald Trump Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Seda Sayan Ajda Pekkan Demet Akalın Hatice Çarpar
Spor Mesut Özil Fatih Terim Mauricio Isla Ali Şafak Öztürk Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Türk Mayıs Afrin Antalya
Şu an buradasınız: Nokia Telefonunuz Android 10 Güncellemesini Ne Zaman Alacak? Nokia Android 10 Takvimi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 13:30:03. #1.15#
title