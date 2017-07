Nokia Telefonlarda Zeıss Olacak

Nokia telefonlarının evi HMD Global ve ZEISS, akıllı telefon sektöründe yeni görüntüleme standartlarını oluşturmayı amaçlayan bir ortaklığa imza attıklarını duyurdu.Bu uzun vadeli anlaşma, ZEISS ve Nokia akıllı telefonlar arasındaki ortak geçmişe ve uzmanlığa dayanıyor.



İLGİLİ HABER DeepMind ilk şubesini açıyor!



ZEISS ve HMD Global arasındaki ortaklık, ZEISS markasını Nokia akıllı telefonlarına geri getirerek donanım, hizmetler, ekran kalitesi ve optik tasarımı da kapsayan ve tüm ekosisteme yayılan akıllı telefonlardaki genel görüntüleme deneyiminin kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor. Kalite ve ince işçilik konularındaki kararlılık ve gerçek hayat deneyimini iyileştirme arzusu, her iki işletme arasındaki ortak değerleri oluşturuyor ve kullanıcıların görüntüleme deneyimini sürekli olarak iyileştirme arzusunu yansıtıyor.



ZEISS ve Nokia telefonları arasındaki birliktelik, on yıldan daha uzun bir süre önce başladı. Bu iş birliği, inovasyon ve her zaman tüketici için en iyisini sunma konusunda ortak bir tutkuya dayanıyor. Geçmişte ZEISS ve Nokia telefonları arasındaki birliktelik, dünyanın ilk çok-mega pikselli mobil telefon ve Nokia N serisinden Nokia PureView teknolojilerinin de dahil olduğu pek çok yüksek standartlı cihaz teknolojisinde inovasyonu hayata geçirmişti. Yeni ortaklık önümüzdeki yıllarda teknoloji inovasyonlarını artırmaya yönelik uzun vadeli bir çalışmaya olan bağlılığını işaret ediyor.







İş ortaklığını değerlendiren HMD Global CEO'su Arto Nummela, şunları söyledi:



"ZEISS ile iş birliği yapmak, tüketicilerimiz için her zaman en iyisini sunma kararlılığımızın önemli bir göstergesi. Hayranlarımız, harika bir akıllı telefon kamerasından fazlasına sahip olmak istiyorlar. Standartları belirlemenin ötesinde, onu yeniden tanımlayan eksiksiz bir görüntüleme deneyimi elde etmeyi arzuluyorlar. ZEISS ile birlikte, biz de hayranlarımıza istedikleri, herkes için geliştirdiğimiz mükemmel görüntüleme deneyimini sunuyoruz."



ZEISS Group Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Matthias Metz ise şöyle konuştu:



"Nokia akıllı telefonlar için HMD Global ve ZEISS arasındaki iş birliği, kullanıcıların mükemmeliyet ve inovasyon üzerine kurulu tüm görüntüleme deneyimini bir kez daha zenginleştirecektir. Ortaklığımız, sağlam bir temele dayanıyor. Birlikte akıllı görüntüleme deneyiminin geleceğine heyecan verici bir yolculuk yapmayı dört gözle bekliyoruz."



ZEISS ile olan bu münhasır ortaklık, HMD Global'ın telefon tasarımı ve yapımının her alanında mükemmelliği yakalamak için sektörün en iyileri ve saygı duyulanları ile iş birliği yaptığının bir göstergesi ve bir akıllı telefonda mümkün olan ideal görüntüleme deneyimini sunmak için kullanıcılara verdiği sözüdür.