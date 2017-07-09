Nokia 8'den Yeni Bilgiler Sızdı!

Nokia'nın akıllı telefon piyasasına geri dönüşü, şık ama yine de orta menzilli Nokia 6, Nokia 5 ve Nokia 3 ile başlamıştı. Ancak, yeni sızan bilgilere bakılırsa marka bir sonraki telefonunun amiral gemisi statüsüne çok daha yakın olmasını amaçlıyor.



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Eğer yukarıdaki görsellere inanırsak, Nokia 8 isimli cihaz çerçevesiz bir tasarıma sahip olacak, ayrıca Samsung Galaxy S7 Edge benzeri yuvarlak kenarlara sahip olacak. Üst ve alt kenarlar ise oldukça ince ve cihazın 2K ekrana sahip olacağı söylentileri doğru gibi görünüyor.



Sızan görsellerde cihazın ön ve arka yüzü açıkça görülebiliyor, ayrıca parmak izi okuyucusu hemen göze batmasa da, bu onun hiç olmadığı anlamına gelmiyor. Nokia, bu cihaz için ekran altı parmak izi okuyucusunu geliştirmiş olabilir.



Aynı kaynaktan sızan diğer bir fotoğraf ise Nokia 8'i farklı açılardan görmemizi sağlıyor. Görünüşe bakılırsa cihaz USB-C şarj girişine, ön kameraya ve 3,5mm kulaklık girişine sahip.



KnowYourMobile'a göre sızıntıda Nokia 8'in Snapdragon 835 işlemci, 128GB depolama alanı ve 6GB RAM'e sahip olacağı yazıyor. Cihazın fiyatı ise 3,188 Çin Yuan'ı olarak görünüyor, bu da yaklaşık olarak 469 Dolara eşit.



