Nokia 3 Modeline Android 9 Pie Güncellemesi Geldi

Nokia 3 artık Android 9 Pie ile çalışıyor

2017'de Türkiye'de piyasaya sürülen Nokia 3 ile birlikte Android 9 Pie'da çalışan Nokia akıllı telefonların sayısı 19'a yükseldi.



Nokia telefonların evi HMD Global, gelişmeye devam eden bir akıllı telefon deneyimi sunma sözünü sürdürerek, Nokia 3'ün Android 9 Pie'a yükseldiğini duyurdu. Bu durumla beraber, Android'in en yeni işletim sistemlerinde çalışan; Nokia akıllı telefon portföyü daha da genişleyerek Google'ın en son yeniliklerini toplam 19 akıllı telefona taşıdı.

HMD Global'in Üst Düzey Ürün Yöneticisi Juho Sarvikas;

"Fiyat segmentimizden bağımsız olarak en yeni Android deneyimini her Nokia telefon hayranına aktarmaya odaklandık. Bugün, ilk nesil Nokia 3'ün Android 9 Pie'a yükseltmesinin başlayacağını bildirmekten mutluluk duyuyorum.

Bu, tüketicilerin uygun maliyetli segmentte bile Google'ın en yeni işletim sistemi deneyimlerini ve yeniliklerini bekleyebilecekleri anlamına geliyor.

Sözümüz, sürekli daha iyi olmaya devam eden bir akıllı telefon deneyimi sunmak olmuştur ve bu sözü yerine getirmekten heyecan duyuyoruz" dedi.

Nokia 3'teki Android 9 Pie yükseltmesi, kullanıcının günlük rutinlerine yapay zeka odaklı yenilikler getiriyor. Zamandan tasarruf, pil ömrünü iyileştirmek, ekran parlaklığını ayarlamak, daha sonra yapmak isteyebileceğiniz şeyleri tahmin etmek ve hatta Dijital Denge uygulaması ile ekran saatinizi daha iyi yönetmek için araçlar sağlıyor.

Android 9 Pie'ın temel özellikleri

Uygulama Aksiyonları: Android One ve Google Pixel'e özel olan Uygulama Hareketleri az sonra ne yapacağınızı tahmin eder; böylece bir sonraki görevinize daha çabuk geçersiniz. Örneğin, telefonunuz sabah işe gidişiniz sırasında, siz işteyken ya da kulaklığınızı bağladığınızda otomatik olarak uyum sağlayacaktır.

Size uyum sağlar: Uyarlanabilir Pil favori uygulamalarınızı nasıl kullanmayı sevdiğinizi öğrenir; onlara daha az kullandığınız uygulamalara göre öncelik vererek pil ömrünü iyileştirir. İdeal ekran ayarları için de Android 9 Pie; hangi parlaklığı kullanmayı sevdiğinizi öğrenen ve ona göre parlaklığı otomatik olarak ayarlayan Uyarlanabilir Parlaklığı sunar.

Daha fazla bilgi, daha hızlı: İster verileri doğrulayın ister programlara bakın ister yemek sipariş edin, Slices ile ihtiyacınız olanı daha hızlı bulursunuz. Slices favori uygulamalarınızın en iyi ve en ilgili taraflarını öne çıkarır.

Daha iyi yaşam kalitesi: Nokia akıllı telefonunuzu nasıl kullandığınızı daha fazla anlayın – kaç bildirim aldığınızı, ayrıca uygulamalarda ne kadar zaman geçirdiğinizi ve telefonunuza hangi sıklıkla baktığınızı görün. Kolayca günlük sınırlar koyun ya da istediğiniz zaman bağlantınızı kesmek için Rahatsız Etme moduna geçin.

Kaynak: Teknotalk.com