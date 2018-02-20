Nohutlu Yüklü Tır Devrildi; Sürücü Öldü
ORDU'nun Fatsa ilçesinde, nohut yüklü TIR kontrolden çıkıp devrildi, sürücü Yusuf Sadık (32) hayatını kaybetti.
ORDU'nun Fatsa ilçesinde, nohut yüklü TIR kontrolden çıkıp devrildi, sürücü Yusuf Sadık (32) hayatını kaybetti.
Kaza, Ordu'nun Fatsa ilçesi Kayaca Mahallesi Çalışlar Dokuz Köprüsü üzerinde, Samsun-Ordu karayolunda meydana geldi. Yusuf Sadık yönetimindeki 05 LN 414 plakalı nohut yüklü TIR, kontrolden çıkarak, yolun ortasındaki refüje devrildi. Sıkışarak hayatını kaybeden Yusuf Sadık'ın cansız bedeni, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından çıkarılarak otopsi için morga kaldırıldı. Kaza, nedeniyle Samsun-Ordu karayolunda trafik aksarken, yolun temizlenmesinin ardından ulaşım tekrar sağlandı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Ordu