Nohut ve çay paketlerinin içerisinden kaçak cep telefonu çıktı
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Nohut ve çay paketlerinin içerisinden kaçak cep telefonu çıktı

21.01.2021 09:29 | Son Güncelleme: 21.01.2021 09:33
Nohut ve çay paketlerinin içerisinden kaçak cep telefonu çıktı

ADANA'da, bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, Kadir K. isimli yolcunun çantasında 2, valizinde ise nohut ve çay paketlerinin içerisine gizlenmiş gümrük kaçağı 58 cep telefonu ele geçirildi.

ADANA'da, bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, Kadir K. isimli yolcunun çantasında 2, valizinde ise nohut ve çay paketlerinin içerisine gizlenmiş gümrük kaçağı 58 cep telefonu ele geçirildi. Kadir K., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, İncirlik uygulama noktasında durdurulan araçlarda arama yaptı. Bir yolcu otobüsünde kimlik kontrolü ve arama yapan polis, Kadir K. isimli yolcunun çantasında gümrük kaçağı 2 cep telefonu ele geçirdi. Bunun üzerine yolcunun bagajdaki valizinde de arama yapıldı. Valizde, nohut ve çay paketlerinin içerisine gizlenmiş 58 kaçak cep telefonu daha ele geçirdi.Gözaltına alınıp emniyete götürülen Kadir K. ifadesinde, "Cep telefonlarını Suriyelilerden aldım. Belki bir miktar para kazanırım düşüncesiyle İstanbul'a götürüyordum" dediği belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kadir K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Nohut ve çay paketlerinin içerisinden kaçak cep telefonu çıktı
Nohut ve çay paketlerinin içerisinden kaçak cep telefonu çıktı
Nohut ve çay paketlerinin içerisinden kaçak cep telefonu çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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