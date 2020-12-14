Nohut mayasıyla yapılan "Nevşehir Simidi" coğrafi işaret aldı
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Nohut mayasıyla yapılan "Nevşehir Simidi" coğrafi işaret aldı

14.12.2020 13:13 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:29
Nohut mayasıyla yapılan

Nevşehir'de fırın ustaları tarafından nohut mayası kullanılarak yapılan "Nevşehir Simidi"ne, Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) Coğrafi İşaret Tescil Belgesi verildi.

Nevşehir'de fırın ustaları tarafından nohut mayası kullanılarak yapılan "Nevşehir Simidi"ne, Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) Coğrafi İşaret Tescil Belgesi verildi.

Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (NEVESOB) Başkanı Mehmet Pınarbaşı, yaptığı yazılı açıklamada, kente özgü değerlerden Nevşehir Simidi'nin tescillenmesi için yaptıkları başvurunun olumlu sonuçlandığını, aldıkları Coğrafi İşaret Tescil Belgesi'nin hayırlı olmasını temenni etti.

Tescilin, ürünün gelecek kuşaklara aktarılmasına da katkı sunacağına inandığını belirten Pınarbaşı, şunları kaydetti:

"İlimize özgü meşhur Nevşehir Simidi'nin korunması, gelecek nesillere aktarılması ve pazar payının artırılması amacıyla Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak Ahiler Kalkınma Ajansımızın teknik desteğiyle temmuz ayında başlatmış olduğumuz çalışmamız hamdolsun ki olumlu neticelendi. Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaret Tescil Belgesi ile ilimizin bir değerinin tescillenmesi sağlanmış oldu. Ürünümüzün pazar payının artırılmasına yönelik çalışmalarımız devam edecek."

Kentte 1700'lü yıllardan beri yaygın olarak üretilen Nevşehir Simidi, nohut mayası, su ve un kullanılarak yapılıyor. Dikdörtgene benzer şekliyle dikkati çeken Nevşehir Simidi, yaklaşık 10 gün tazeliğini muhafaza etmesiyle biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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