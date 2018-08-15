Nohut Çiftçinin Yüzünü Güldürdü

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde nohut hasatına devam eden çiftçiler, bu yıl ki rekolteden memnun.

Beypazarı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yavuz Ekici, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl ilçe genelinde 8 bin hektar alanda nohut ekiminin yapıldığını söyledi.

Çiftçinin verimden ve satış fiyatından memnun kaldığını anlatan Ekici, "Gelecek yıl nohut ekimini artırmayı planlıyoruz. Nohut hasatının ardından alıcıların da ortaya çıkmasıyla nohutun kilosu 2,5-3 liradan alıcı buluyor." dedi.

Ekici, verimin oldukça iyi olduğunu aktararak, "Fiyatın bu kadar düşeceğini beklemiyorduk. İnşallah ileri günlerde yükselme meyline girer ve çiftçimiz emeğinin karşılığını alır. Özellikle Oymaağaç ve Dikmen Mahalleleri'nde oldukça nohut ekimi yapılmıştı, bugünlerde de hasat sonuna gelindi." ifadelerini kullandı.

Oymaağaç Mahallesi muhtarı Ergün Tuncel de bu yıl mahalle sakinlerinin 2 bin dönüm alanda nohut ekimi yaptığını, gelecek yıl nohut ekimini en az 10 kat artırmayı planladıklarını kaydetti.