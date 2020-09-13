Nohudun meşe ateşinde başlayan yolculuğu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Nohudun meşe ateşinde başlayan yolculuğu

Elazığ'ın Ağın ilçesinde nohudun meşe ateşinde yöreye has kumla kavrulmasıyla üretilen "Coğrafi Tescilli" leblebinin yapımı başladı.

Nohudun meşe ateşinde başlayan yolculuğu
13.09.2020 11:17 | Son Güncelleme: 13.09.2020 11:27

Elazığ'ın Ağın ilçesinde nohudun meşe ateşinde yöreye has kumla kavrulmasıyla üretilen "Coğrafi Tescilli" leblebinin yapımı başladı. Ağın leblebisini bir dönem tüketecekleri kadar üreten aileler, talep artınca geçim kaynağı olarak üretip kilogramını 25 TL'den satmaya başladı.

Ağın ilçesinde yetiştirilen tüylü nohut hasadının ardından evlerin önünde kurulan ocaklarda yöresel yöntemlerle üretimi gerçekleştirilen Ağın leblebisi, 3 yıl önce alınan "Coğrafi İşaret Tescili"nin ardından her geçen yıl biraz daha fazla talep görüyor. Her aşaması özenli ve zahmetli olan leblebinin yapımında kullanılan yöreye has nohut, kum ve meşe ateşi üzerinde lezzet üçgeni oluşuyor. Leblebi yapımı için önce nohutlar kazanlarda suyla kaynatılıyor. Kaynayan nohutlar, büyük saçlarda meşe odunu ateşinde sıcak kumla kavruluyor. Kavurma işlemi bittikten sonra tekrar bir eleğe dökülen nohutlar, kabukları soyularak tüketime hazır hale getiriliyor. Kilogram fiyatı 25 TL olan ve yılda ortalama 350 ton leblebi üretilen tescilli Ağın leblebisi, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da talep görüyor. 7 yıldır ağın leblebisi yapan 4 çocuk annesi Leyla Öztürk, aynı zamanda ailesine de ekonomik destekte bulunuyor.

"Ağın leblebisinin en önemli özelliği kumudur"

7 yıldır leblebi ürettiğini belirten Leyla Öztürk, "Annemle bu işi devamlı yapıyorduk ama kendi evimiz için yapıyorduk. Şimdi ise kendi bahçemde bu işi yapıyorum. Ürettiğim leblebileri bakkallara veriyorum. Elazığ, Malatya ve Ağın'dan gelip buradan alıyorlar. Ben de çocuklarımla bu işleri yapıyorum. Bu işin en önemli şeyi kum, çünkü kumumuz farklı bir kum. Özel çıkarıldığı bir mağarası var. Gidip mağaradan getiriyoruz. Bu kum olmazsa olmazımızdır. Leblebileri de bundan yapıyoruz. Bu kum olmazsa istediğimiz o kıvama gelmiyor. Daha önceden Ağın'da başka leblebiciler denediler, olmadı" dedi.

Günlük 130 ile 150 kilogram leblebi ürettiğini belirten Öztürk, "Evimde leblebileri üretiyorum, paketliyorum ve satıyorum. Bu da evime bir ek gelir oluyor. Bir tek eşim çalışıyor, ben de ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Çocuklarım da üniversite okuyor. İlk önce çiğ nohudu temizledikten sonra tencereye tuz ve su koyarak kaynatıyorum. Kaynadıktan sonra nohutları içine döküyorum. Pişene kadar devamlı karıştırıyorum. Piştikten sonra kızgın kumun içine döküyorum. Ondan sonra karıştırıyoruz" diyerek yapım sürecini anlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Erol Mütercimler
Magazin Kanye West Beren Saat Fahriye Evcen Ozan Çolakoğlu
Spor Adem Büyük Eddie Newton Malcolm Thomas Servet Yardımcı Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Eylül Ankara Fırtına Antalya
Şu an buradasınız: Nohudun meşe ateşinde başlayan yolculuğu - Elazığ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.9.2020 11:40:12. #1.15#
title