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Karaçay, Ankara, Futbol, Spor

Nogay Futbol Ligi 8. sezonu başladı

Bu yıl 8. sezonu oynanacak olan Nogay Türkleri Futbol Ligi, Ankara'da başladı.

09.03.2020 16:37 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:37
Nogay Futbol Ligi 8. sezonu başladı

Bu yıl 8. sezonu oynanacak olan Nogay Türkleri Futbol Ligi, Ankara'da başladı.


Nogay Türkleri Futbol Liginin 8. sezonu Ankara'da yapılan açılış töreni ile başladı. Bu yıl ki sezona, Karaçay Çerkes Cumhuriyeti'nde hayatını kaybeden, Nogay Türklerinin dünyaca tanınan tarihçilerinden biri olan Prof.Dr. Ramazan Kereytov'un adı verildi. Açılış töreninde İdlib'te şehit olan askerlerimiz için dua ve saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Futbolcular sahaya 'Kalbimizle ve Dualarımızla Mehmetçiğimizin Yanındayız' yazılı pankartla çıktılar. Adından Nogay Futbol Ligi Ramazan Kereytov sezonunun başlama vuruşunu, Karaçay Çerkes Cumhuriyeti'nden gelen oğulları Enver ve Aznaur Kereytov yaptı.


Dünya Nogaylarını bir araya getiriyor


Nogay Futbol Ligini düzenleyen Nogay Türkleri Gençlik ve Spor Derneğinin Başkanı Ömer Aktürk açılış konuşmasında, "Dünya Nogay Türklerini bir araya getirmeyi başardığımız bir organizasyon olan Nogay Futbol Ligi, bu yıl da Karaçay Çerkes'ten, Çeçenistan, Dağıstan, İsveç ve Türkiye'den gelen Nogay Türklerini ağırlayarak sezona başlıyor. Geçen yıl Arslanbek Sultanbekov adını verdiğimiz Nogay Futbol Ligi'ne bu yıl Nogay Türklerinin büyük tarihçisi ve alimi olan, geçen yıl vefat eden Prof. Dr. Ramazan Kereytov'un adını verdik" dedi


Nogay Futbol Ligi'nde şampiyon olacak olan takım bu yıl 6.sı Almanya'da düzenlenecek olan Uluslararası Nogay Türkleri Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.


Uluslararası Nogay Futbol Şampiyonası sırayla Moskova, Ankara, Oslo, Amsterdam ve Antalya'da yedi farklı ülkede yaşayan Nogay Türklerinin şampiyon futbol kulüplerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Futbol şampiyonası 2021 yılında İsveç, 2022 yılında ise Romanya'da düzenlenecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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