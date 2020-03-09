Nogay futbol ligi 8. sezonu başladı
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Ankara, Futbol, Güncel

Nogay futbol ligi 8. sezonu başladı

Nogay Türkleri Futbol Liginin 8. sezonu bugün Ankara'da yapılan açılış töreni ile başladı. Bu yıl ki sezona Prof.Dr. Ramazan Kereytov'un adı verildi.

09.03.2020 09:04 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:04
Nogay futbol ligi 8. sezonu başladı

Karaçay Çerkes Cumhuriyeti'nde hayatını kaybeden Ramazan Kereytov, Nogay Türklerinin dünyaca tanınan tarihçilerinden biriydi.

Bu yıl 8. sezonu oynanacak olan Nogay Türkleri Futbol Ligi, Ankara'da başladı.

Türkiye Nogaylarının kendi aralarında düzenledikleri futbol ligi her yıl çekişmeli bir lige sahne oluyor.

Dünya Nogaylarını bir araya getiriyor

Nogay Futbol Ligini düzenleyen Nogay Türkleri Gençlik ve Spor DerneğininBaşkanı Ömer Aktürk açılış konuşmasında, "Dünya Nogay Türklerini bir araya getirmeyi başardığımız bir organizasyon olan Nogay Futbol Ligi, bu yılda Karaçay Çerkes'ten, Çeçenistan, Dağıstan, İsveç ve Türkiye'den gelen Nogay Türklerini ağırlayarak sezona başlıyor. Geçen yıl Arslanbek Sultanbekov adını verdiğimiz Nogay Futbol Ligi'ne bu yıl Nogay Türklerinin büyük tarihçisi ve alimi olan, geçen yıl vefat eden Prof. Dr. Ramazan Kereytov'un adını verdik." dedi

Nogay Futbol Ligi'nde şampiyon olacak olan takım bu yıl 6.sı Almanya'da düzenlenecek olan Uluslararası Nogay Türkleri Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Uluslararası Nogay Futbol Şampiyonası sırayla Moskova, Ankara, Oslo, Amsterdam ve Antalya'da yedi farklı ülkede yaşayan Nogay Türklerinin şampiyon futbol kulüplerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Futbol şampiyonası 2021 yılında İsveç, 2022 yılında ise Romanya'da düzenlenecek.

Ramazan Kereytov'un Rusya'dan Gelen Çocukları Ligin İlk Vuruşunu Yaptılar

Açılış töreninde İdlib'te şehit olan askerlerimiz için dua ve saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.Futbolcular sahaya "Kalbimizle ve Dualarımızla Mehmetçiğimizin Yanındayız " yazılı pankartla çıktılar. Adından Nogay Futbol Ligi Ramazan Kereytov sezonunun başlangıç vuruşunu,Rusyadan, Karaçay Çerkes Cumhuriyetinden gelen oğulları Enver ve Aznaur Kereytov yaptı.

Enver Kereytov " Ayrı ülkelerde yaşayan Nogay Türklerini birleştiren isimlerden birisinin babasının olmasından ötürü gurur duyduğunu ve Türkiye'de babasının bu şekilde onore edilmesinden çok duygulandığını dile getirdi.Babasının birçok kereler Türkiye'ye geldiğini ve Nogaylar arasında bir köprü kurduğunu da söyledi."

Kaynak: Bültenler

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