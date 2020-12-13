Noel yoğunluğu
13.12.2020 00:23 | Son Güncelleme: 13.12.2020 00:28
Meydanlarda toplanan kalabağın görüntüsü LONDRA - İngiltere'de en çok vakanın görüldüğü şehirlerden biri olan başkent Londra'daki caddelerde kalabalıklar, yeni tip koronavirüs(Kovid-19) önlemlerine uymadı.
Meydanlarda toplanan kalabağın görüntüsü LONDRA - İngiltere'de en çok vakanın görüldüğü şehirlerden biri olan başkent Londra'daki caddelerde kalabalıklar, yeni tip koronavirüs(Kovid-19) önlemlerine uymadı.
6 dan fazla kişinin bir araya gelmesinin yasak olduğu Londra'da, kalabalıkların kurallara uymadığı ve sosyal mesafeye aldırış etmedikleri görüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar