Noel tatilinde devam eden grevler Paris ve diğer kentlerdeki ulaşımı aksatacak

23.12.2019 19:35 | Son Güncelleme: 23.12.2019 19:35

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler 19'uncu gününe girdi. Başta başkent Paris'te olmak üzere ülkenin büyük bölümünde sağlık, kamu ve ulaşım hizmetlerinde vatandaşları mağdur eden aksamalar yaşanıyor.



Bugün başkentte metro hatlarının büyük bir kısmı sefer yapmıyor, diğer hatlarda ise büyük yoğunluk yaşanıyor. Toplu taşıma araçlarındaki aksamalar yüzlerce kilometrelik araç kuyruğuna sebep oluyor.Ayrıca şehirler arasındaki tren seferlerinde de grevler devam ediyor. Euronews.com'da Görüntüle