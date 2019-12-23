Noel tatilinde devam eden grevler Paris ve diğer kentlerdeki ulaşımı aksatacak
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Noel tatilinde devam eden grevler Paris ve diğer kentlerdeki ulaşımı aksatacak

Fransa'da 19uncu gününe giren grevler Noel tatilinde de devam edecek. Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler nedeniyle ülke genelinde günlük hayat giderek zorlaşıyor.

23.12.2019 19:35 | Son Güncelleme: 23.12.2019 19:35
Noel tatilinde devam eden grevler Paris ve diğer kentlerdeki ulaşımı aksatacak

'da 'un emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler 19'uncu gününe girdi. Başta başkent 'te olmak üzere ülkenin büyük bölümünde sağlık, kamu ve ulaşım hizmetlerinde vatandaşları mağdur eden aksamalar yaşanıyor.


Bugün başkentte metro hatlarının büyük bir kısmı sefer yapmıyor, diğer hatlarda ise büyük yoğunluk yaşanıyor. Toplu taşıma araçlarındaki aksamalar yüzlerce kilometrelik araç kuyruğuna sebep oluyor.Ayrıca şehirler arasındaki tren seferlerinde de grevler devam ediyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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