Noel'den kalan çam ağaçlarıyla hayvanat bahçesindeki hayvanlara ziyafet
Haberler » Dünya » Noel'den kalan çam ağaçlarıyla hayvanat bahçesindeki hayvanlara ziyafet - Haberler

Noel'den kalan çam ağaçlarıyla hayvanat bahçesindeki hayvanlara ziyafet

Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kenti yakınlarındaki Brookfield Hayvanat Bahçesi görevlileri Noel sonrası atılan çam ağaçlarını hayvanlara ziyafet vermekte kullandıView on euronews.

23.01.2020 19:06 | Son Güncelleme: 23.01.2020 19:06

'nin Chicago kenti yakınlarındaki Brookfield görevlileri sonrası atılan çam ağaçlarını hayvanlara ziyafet vermekte kullandıView on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Noel'den kalan çam ağaçlarıyla hayvanat bahçesindeki hayvanlara ziyafet
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Dünya

Son Dakika Haberleri