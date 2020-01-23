Noel'den kalan çam ağaçlarıyla hayvanat bahçesindeki hayvanlara ziyafet
Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kenti yakınlarındaki Brookfield Hayvanat Bahçesi görevlileri Noel sonrası atılan çam ağaçlarını hayvanlara ziyafet vermekte kullandıView on euronews.
23.01.2020 19:06 | Son Güncelleme: 23.01.2020 19:06
Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kenti yakınlarındaki Brookfield Hayvanat Bahçesi görevlileri Noel sonrası atılan çam ağaçlarını hayvanlara ziyafet vermekte kullandıView on euronews
Kaynak: Euronews.com