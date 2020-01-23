Noel'den kalan çam ağaçlarıyla hayvanat bahçesindeki hayvanlara ziyafet
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Noel'den kalan çam ağaçlarıyla hayvanat bahçesindeki hayvanlara ziyafet

Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kenti yakınlarındaki Brookfield Hayvanat Bahçesi görevlileri Noel sonrası atılan çam ağaçlarını hayvanlara ziyafet vermekte kullandı

23.01.2020 18:49 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:49
Noel'den kalan çam ağaçlarıyla hayvanat bahçesindeki hayvanlara ziyafet

'nin Chicago kenti yakınlarındaki Brookfield görevlileri sonrası atılan çam ağaçlarını hayvanlara ziyafet vermekte kullandı.


Parktaki kutup ayısı Hudson için çeşitli balık, taze sebze ve meyvelerle süslenen bir çam ağacı hazırlandı. Amur kaplanı Whirl için ters çevrilen bir ağaçtan et parçası sarkıtıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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