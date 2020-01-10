Noel'de evleri süsleyen milyonlarca çam ağacına ne oldu?
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Noel'de evleri süsleyen milyonlarca çam ağacına ne oldu?

Avrupa'da Noel geride kalırken, bu bayramın en sembolik ögelerinden biri olan dekoratif çam ağaçları kent merkezlerinde çöp yığınları oluşturmaya başladı.

10.01.2020 19:06 | Son Güncelleme: 10.01.2020 19:06
Noel'de evleri süsleyen milyonlarca çam ağacına ne oldu?

'da geride kalırken, bu bayramın en sembolik ögelerinden biri olan dekoratif çam ağaçları kent merkezlerinde çöp yığınları oluşturmaya başladı.


Avrupalılar, Noel için evlerinde süsledikleri çam ağaçlarını genelde 6 Ocak'tan itibaren dışarı çıkarıyor. Artık kurumuş olan bu ağaçların büyük bir kısmı çöpe atılıyor. Çok az bir kısmı ise yakacak odun olarak kullanılıyor. Konuyla ilgili geri dönüşüm projeleri henüz Noel çamlarının kent merkezlerindeki çöp bölgelerinde toplanmasının önünü alamıyor. Doğal çam ağacına alternatif olarak sunulan yapay dekoratif ağaçlar da Avrupalılardan yeterince ilgi görmüyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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