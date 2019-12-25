Noel Bayramı için kullanılan Christmas, Jul, Navidad ve Bozic gibi isimler nereden geliyor?
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Noel Bayramı için kullanılan Christmas, Jul, Navidad ve Bozic gibi isimler nereden geliyor?

Cristmas,Jul, Bozic, Navidad, Kaledos ya da Türkçe deyişiyle Noel... Katoliklerin 25 Aralık, Ortodoksların ise 6 Ocak olarak kabul ettiği Noel Bayramı, Hristiyanlık inancında Hz. İsa'nın doğduğu gün olarak kabul ediliyor ve dini bayram olarak kutlanıyor. Peki bu farklı isimler nereden geliyor?

25.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:24
Noel Bayramı için kullanılan Christmas, Jul, Navidad ve Bozic gibi isimler nereden geliyor?

Christmas, Jul, Bozic, Navidad, Kaledos ya da Türkçe deyişiyle Noel...


Katoliklerin 25 , Ortodoksların ise 6 Ocak olarak kabul ettiği Noel Bayramı, Hristiyanlık inancında Hz. İsa peygamberin doğduğu gün olarak kabul ediliyor ve dini bayram olarak kutlanıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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