Noel Bayramı için kullanılan Christmas, Jul, Navidad ve Bozic gibi isimler nereden geliyor?

25.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:24

Christmas, Jul, Bozic, Navidad, Kaledos ya da Türkçe deyişiyle Noel...



Katoliklerin 25 Aralık, Ortodoksların ise 6 Ocak olarak kabul ettiği Noel Bayramı, Hristiyanlık inancında Hz. İsa peygamberin doğduğu gün olarak kabul ediliyor ve dini bayram olarak kutlanıyor. Euronews.com'da Görüntüle