Noel Bayramı Ayini

Noel Bayramı Ayini

- Vatikan'daki Noel Bayramı Ayininden detaylar Papanın konuşmasından detaylar Papanın ayrılışı VATİKAN - Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel Bayramı, Katoliklerin ruhani merkezi Vatikan'da Papa Franciscus'un yönettiği ayinle kutlandı.

- Vatikan'daki Noel Bayramı Ayininden detaylar
Papanın konuşmasından detaylar
Papanın ayrılışı VATİKAN - Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel Bayramı, Katoliklerin ruhani merkezi Vatikan'da Papa Franciscus'un yönettiği ayinle kutlandı.

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