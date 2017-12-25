Noel Bayramı Ayini
- Vatikan'daki Noel Bayramı Ayininden detaylar Papanın konuşmasından detaylar Papanın ayrılışı VATİKAN - Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel Bayramı, Katoliklerin ruhani merkezi Vatikan'da Papa Franciscus'un yönettiği ayinle kutlandı.
- Vatikan'daki Noel Bayramı Ayininden detaylar
Papanın konuşmasından detaylar
Papanın ayrılışı VATİKAN - Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel Bayramı, Katoliklerin ruhani merkezi Vatikan'da Papa Franciscus'un yönettiği ayinle kutlandı.