'Noel Babalar' Suriye'deki mülteci kampında çocuklara oyuncak dağıttı
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'Noel Babalar' Suriye'deki mülteci kampında çocuklara oyuncak dağıttı

Suriye'nin Hasiçi şehrindeki bir mülteci kampında sivil toplum örgütü üyesi bir grup, Noel Baba kıyafeti giyerek çocuklara hediye dağıttı.

28.12.2019 20:12 | Son Güncelleme: 28.12.2019 20:12

'nin Hasiçi şehrindeki bir mülteci kampında sivil toplum örgütü üyesi bir grup, kıyafeti giyerek çocuklara hediye dağıttı. "Sizinle beraberiz" kampanyası, Suriye'de mülteci konumuna düşen soydaşlarına yardım amacıyla yurt dışındaki Kürt gençler tarafından finanse ediliyorView on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: 'Noel Babalar' Suriye'deki mülteci kampında çocuklara oyuncak dağıttı
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