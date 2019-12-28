: 'Noel Babalar' Suriye'deki mülteci kampında çocuklara oyuncak dağıttı

28.12.2019 20:12 | Son Güncelleme: 28.12.2019 20:12

Suriye'nin Hasiçi şehrindeki bir mülteci kampında sivil toplum örgütü üyesi bir grup, Noel Baba kıyafeti giyerek çocuklara hediye dağıttı. "Sizinle beraberiz" kampanyası, Suriye'de mülteci konumuna düşen soydaşlarına yardım amacıyla yurt dışındaki Kürt gençler tarafından finanse ediliyorView on euronews

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