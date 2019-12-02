Noel Babalar 'Eğlence Bakanlığı'nda sihir ve neşe eğitimi alıyor

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10

Hristiyan alemi Noel kutlamalarını beklerken İngiltere'de Noel Babalar 'Eğlence Bakanlığı'nda neşe ve sihir eğitimi alarak çocukları eğlendirmeye hazırlanıyor.



Başkent Londra'daki Southwart Katedrali'nde 'Eğlence Bakanlığı' tarafından 23'üncüsü düzenlenen Noel Baba okulu bu yılki öğrencilerini neşe ve sihir eğitiminden geçiriyor. Euronews.com'da Görüntüle