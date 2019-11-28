Noel Babalar 'Eğlence Bakanlığı'nda sihir ve neşe eğitimi alıyor

28.11.2019 03:51 | Son Güncelleme: 28.11.2019 03:51

Hristiyan alemi Noel kutlamalarını beklerken İngiltere'de Noel Babalar 'Eğlence Bakanlığı'nda neşe ve sihir eğitimi alarak çocukları eğlendirmeye hazırlanıyor.View on euronews