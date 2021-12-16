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Noel Baba Meydanı ışıl ışıl oldu

Noel Baba Meydanı ışıl ışıl oldu
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Noel Baba Meydanı ışıl ışıl olduAntalya Büyükşehir Belediyesi çok sayıda yerleşik yabancının yaşadığı Demre'de Noel Baba Meydanı'nı yeni yıla hazırladı.

Noel Baba Meydanı ışıl ışıl oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi çok sayıda yerleşik yabancının yaşadığı Demre'de Noel Baba Meydanı'nı yeni yıla hazırladı. Yapılan düzenlemeyle Noel Baba Meydanı yeni yıl öncesinde ışıl ışıl oldu.

Demre Noel Baba Meydanı Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Demre Hizmet Birimi ekipleri meydanın daha modern ve güzel bir görünüme sahip olması için çalışma gerçekleştirdi. Yeni yıl öncesi meydan düzenlemesi, peyzaj ve çiçeklendirme yapıldı. Yılbaşı ışıklandırması da yapılan meydan geceleri ise ışıl ışıl bir görünüme kavuştu.

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