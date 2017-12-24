Noel Ayini

Hatay'da, Noel Bayramı dolayısıyla Antakya ve İskenderun'daki Ortodoks kiliselerinde ayin düzenlendi.



Antakya Ortodoks Kilisesi'ndeki ayini, kilisenin ruhani lideri Jan Delüller ile rahip Dimitri Doğum yönetti. ABD'nin Adana Konsolosu Linda Stuart Specht'in de katıldığı ayinde ilahiler okundu, mum yakılıp dua edildi.



Ayin sonunda kiliseden çıkan Hristiyan vatandaşlara, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Payas Belediyesi tarafından, çeşitli hediyeler dağıtıldı.



İskenderun ilçesinde de Noel kutlamaları kapsamında Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi.



Ortodoks Kilisesi'ndeki ayin şehitler için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Kilise Papazı Dimitri Yıldırım, ayinde yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Kilisenin ışıklarla süslendiği ayinde dualar edildi ve mum yakıldı.



Öte yandan İskenderun Katolik Kilisesi'nde de ayin düzenleneceği belirtildi.