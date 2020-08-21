Nobu Ekibi Turkiye'de Ünlü oyuncu Robert de Niro'nun da ortağı olduğu ve adını dünyaca ünlü şef Nobu Matsuhisa'dan alan NOBU Restaurant'ın açılışı için hazırlıklar başladı.

Süzer Plaza içerisindeki The Ritz-Carlton, İstanbul ve Japon mutfağının dünyaca ünlü temsilcisi NOBU Restaurant arasında anlaşma sağlandı. Ünlü oyuncu Robert de Niro'nun da ortağı olduğu ve adını dünyaca ünlü şef Nobu Matsuhisa'dan alan NOBU Restaurant'ın açılışı için hazırlıklar başladı. Ünlü restoranın yönetim ve mimar ekibi Ritz-Carlton, İstanbul'a gelerek, anlaşma sonrası ilk görüşmeleri gerçekleştirdi. Nobu ekibini, Süzer Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Süzer, Marriott International Orta Doğu, Körfez, Afrika ve Türkiye Bölgeleri Başkanı Şafak Güvenç ve The Ritz-Carlton, İstanbul ekibi ağırladı. Detayları ekte bilginize sunarız. Kaynak: Snob Magazin