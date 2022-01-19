Nobre eski takımına karşı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nobre eski takımına karşı

Nobre eski takımına karşı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mert Nobre, Altay Teknik Direktörü olarak sarı-lacivertlilere karşı ilk kez hoca olarak görev yapıyor.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mert Nobre, Altay Teknik Direktörü olarak sarı-lacivertlilere karşı ilk kez hoca olarak görev yapıyor.

Altay'da Mustafa Denizli'nin ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Mert Nobre, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı teknik adam olarak ilk kez görev aldı. Müsabaka öncesinde Altay yedek kulübesi arkasında yer alan sarı-lacivertli taraftarlar Mert Nobre'ye ilgi göstererek kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Nobre eski takımına karşı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Mustafa Denizli, Mert Nobre, Fenerbahçe, Altay, Spor, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title