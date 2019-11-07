Nobody Filmi
Nobody filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Nobody filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Bir grup erkek tarafından taciz edilen bir kadına yardım etmek isterken, uyuşturucu baronunun hedefi haline gelen bir adamın hikayesini ele alan filmin yönetmen koltuğunda Ilya Naishuller otururken senaryoda ise Derek Kolstad'ın imzası bulunuyor. Filmin başrollerinde ise Connie Nielsen, Christopher Lloyd, Bob Odenkirk, Kristen Harris ve Paul Essiembre yer alıyorlar.
Yönetmen: Ilya Naishuller
Senaryo: Derek Kolstad
Oyuncular: Connie Nielsen, Christopher Lloyd, Bob Odenkirk, Kristen Harris , Paul Essiembre, Destini Boldt, Araya Mengesha, Boris Gulyarin, Neven Pajkic
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Nobody
Yapımcı Firma: Universal Pictures
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 14.08.2020
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