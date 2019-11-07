Nobody Filmi

07.11.2019 11:58 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:58

Bir grup erkek tarafından taciz edilen bir kadına yardım etmek isterken, uyuşturucu baronunun hedefi haline gelen bir adamın hikayesini ele alan filmin yönetmen koltuğunda Ilya Naishuller otururken senaryoda ise Derek Kolstad'ın imzası bulunuyor. Filmin başrollerinde ise Connie Nielsen, Christopher Lloyd, Bob Odenkirk, Kristen Harris ve Paul Essiembre yer alıyorlar.

Yönetmen: Ilya Naishuller

Senaryo: Derek Kolstad

Oyuncular: Connie Nielsen, Christopher Lloyd, Bob Odenkirk, Kristen Harris , Paul Essiembre, Destini Boldt, Araya Mengesha, Boris Gulyarin, Neven Pajkic

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Nobody

Yapımcı Firma: Universal Pictures

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 14.08.2020



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Kaynak: InterSinema.com