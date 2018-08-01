Noble Partner 2018 Çok Uluslu Tatbikatı Başladı - Tiflis
Gürcistan'ın ev sahipliğinde Türkiye, ABD, İngiltere, Almanya, Estonya, Fransa, Litvanya, Polonya, Norveç, Ukrayna, Azerbaycan ve Ermenistan'ın katıldığı Noble Partner 2018 Çok Uluslu Tatbikatı düzenlenen törenle başladı.
Gürcistan'ın ev sahipliğinde Türkiye, ABD, İngiltere, Almanya, Estonya, Fransa, Litvanya, Polonya, Norveç, Ukrayna, Azerbaycan ve Ermenistan'ın katıldığı Noble Partner 2018 Çok Uluslu Tatbikatı düzenlenen törenle başladı.
Tiflis'e yakın Vaziani askeri üssünde düzenlenen açılış törenine, Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, Başbakanı Mamuka Bakhtadze, Parlamento Başkanı İrakli Kobakhidze, Savunma Bakanı Levan İzoria, Gürcistan Genelkurmayı Başkanı Tümgeneral Vladimer Çaçibaia, bakanlar, milletvekiller, büyükelçiler ve diğer davetliler katıldı.