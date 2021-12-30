Nöbetten çıkan hemşireler kaza yaptı: 2 yaralı - Haberler
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Nöbetten çıkan hemşireler kaza yaptı: 2 yaralı

Nöbetten çıkan hemşireler kaza yaptı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'da, içerisinde nöbet çıkışı evlerine gitmekte olan hemşirelerin bulunduğu otomobilin kontrolden çıkması neticesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

KUMRU, ORDU (İHA) - Ordu'da, içerisinde nöbet çıkışı evlerine gitmekte olan hemşirelerin bulunduğu otomobilin kontrolden çıkması neticesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kumru Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Gülcan H. idaresindeki 28 ABP 372 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde Kumru-Fatsa çevreyolu Demircili Mahallesi mevkiinde toprak zemine çarptı. Nöbet çıkışı evlerine giderken gerçekleşen kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan hemşire Fatma T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 ambulansıyla götürüldüğü Kumru Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla alakalı tahkikat başlatıldı. - ORDU

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