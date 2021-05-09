Nöbetteki sağlık çalışanları Anneler Günü'nü buruk geçiriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nöbetteki sağlık çalışanları Anneler Günü'nü buruk geçiriyor

Nöbetteki sağlık çalışanları Anneler Günü'nü buruk geçiriyor
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görevleri kadın doktorlar, Anneler Günü'nü evlatlarından ayrı geçirmenin burukluğunu yaşıyor.

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görevleri kadın doktorlar, Anneler Günü'nü evlatlarından ayrı geçirmenin burukluğunu yaşıyor.

Tüm dünyada etkili olan Kovid-19 salgınıyla kahramanca mücadele eden sağlıkçılar, ailelerinden uzakta gece gündüz demeden hastalara şifa dağıtmak için fedakarca çalışıyor.

Virüsü ailelerine bulaştırmamak için sevdiklerinden ayrı kalmayı göze alan sağlık çalışanlarından aynı zamanda anne olanların büyük bölümü Anneler Günü'nü evlatlarından ayrı geçiriyor.

Çocuklarını telefonlarıyla görüntülü arayarak hasret gideren anneler, sarılıp kucaklaşacakları günü iple çekiyor.

Anneler Günü'nü hastalara şifa dağıtarak geçiren kadın doktorlardan Edirne 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli nöbetçi hekim Nihal Kaşıkçı, oğulları Mehmet ve Ali ile cep telefonuyla görüntülü görüştü.

Kaçıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anneler Günü'nü de çocuklarından ayrı geçirmenin burukluğunu yaşadığını belirtti.

Sağlık çalışanlarının çocuklarının çabuk olgunlaştığını anlatan Kaçıkçı, "Bizim çocuklarımız yalnız kalmaya alıştılar bayramlarda, nöbetlerde özel günlerde çalıştığımız için çocuklarımızda uzak kalıyoruz. Bugün mesai de olduğum için çocuklarım telefonla görüntülü arayarak Anneler Günümü kutladı." diye konuştu.

"Aşılı olduğum için ben hafif atlattım ama eşimin biraz ağır geçti"

Eşi Evrim Kaşıkçı'yla birlikte geçtiğimiz günlerde Kovid-19'a yakalandığını anlatan Kaşıkçı, tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuştuğunu ifade etti.

Sağlık çalışanları olarak 1 yılı aşkın süredir salgınla mücadele ettiklerini anımsatan Kaşıkçı, şunları kaydetti:

"Bu süreçte riskin çokluğu virüs yükünün fazla olmasından dolayı hastalığa biz de yakalandık. Eşimle aynı anda olduk. Aşılı olduğum için ben hafif atlattım ama eşimin biraz ağır geçti. 10 gün kadar hastanede yattı sonrasında iyileşti. O süre içerisinde ben evde bir odada izole ettim. Çocuklarım kendi kendilerine yaşamlarını sürdü. Sağlıkçı çocukları biraz erken olgunlaşıyorlar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

Anneler Günü'nde niçin mutfak robotu alıyoruz? İşte hediyelerin altında yatan gizli gerçek
Anneler Günü'nde niçin mutfak robotu alıyoruz? İşte hediyelerin altında yatan gizli gerçek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Hulusi Akar Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Eda Ece Cem Yılmaz Serdar Ortaç
Spor Salih Uçan Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kudüs İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Nöbetteki sağlık çalışanları Anneler Günü'nü buruk geçiriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 14:44:38. #1.16#

title