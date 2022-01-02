Nöbetçi noterlik uygulamasıyla 2021'de 301 bin 737 işlem yapıldı

Adalet Bakanlığının Yargı Reformu Strateji Belgesi (YRS) kapsamında geçen yıl noter sayısı 2 bin 250'ye çıktı, Kovid-19 salgını kısıtlamaları nedeniyle 2021'de sadece 5 ay kullanılan, vatandaşların büyük ilgi gösterdiği nöbetçi noterliklerde 301 bin 737 işlem yapıldı.

AA muhabirinin Adalet Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, YRS'nin Hukuk Yargılaması ile İdari Yargılamanın Sadeleştirilmesi ve Etkinliğinin Arttırılması hedefinde geniş yer verilen noterlik hizmetleri (e-noterlik, nöbetçi noterlik, güvenli ödeme hizmeti), geçen yıl da yoğun kullanıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından 6 Nisan 2019'da başlatılan "nöbetçi noterlik" uygulamasına Mart 2020'de Türkiye'yi etkileyen Kovid-19 salgını nedeniyle 1,5 yıl ara verildi.

Salgın kısıtlamaları yüzünden 2021'de sadece 5 ay kullanılan nöbetçi noterliklerde 301 bin 737 işlem yapıldı.

Uygulamanın başladığı günden bu yana nöbetçi noterliklerde yapılan işlem sayısı ise 1 milyon 112 bin 185 oldu.

YRS'de yer alan "Yararlanıcıların işlerinin kolaylaştırılması için noterliklerin resmi çalışma saatleri dışında ve tatil günlerinde de hizmet sunmaları sağlanacaktır" hedefi doğrultusunda vatandaşların noterliğe kesintisiz erişimi için uygulamaya alınan nöbetçi noterlik hizmetlerinin daha etkin, verimli ve hızlı yürütülmesi amaçlanıyor.

Güvenli ödeme işlemi

Adalet Bakanlığının öncülüğünde Türkiye Noterler Birliği ile ortak çalışma sonucunda 3 Şubat 2020'de uygulamaya konulan "Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi" 2021'de de başarılı şekilde sürdürüldü.

Bu kapsamda noterliklerde geçen yıl 9 bin 417, uygulamanın başladığı günden bugüne kadar da 10 bin 581 güvenli ödeme işlemi yapıldı.

Bu yıl yapılan işlemlerde 2 milyar 164 milyon 645 bin 199 lira, uygulamanın başladığı günden bu güne ise 2 milyar 344 milyon 675 bin 938 lira işlem hacmi sağlandı.

Aynı tarihte uygulamaya başlatılan "noter ücretlerinin kredi kartı ile ödenmesi" uygulaması kapsamında 2021'de 5 milyon 212 bin 669 işlemde kredi kartı kullanıldı.

Kredi kartının kullanıldığı işlemlerin hacmi 1 milyar 524 milyon 470 bin 199 liraya ulaştı.

Uygulamanın başladığı günden bugüne kadar da 2 milyar 170 milyon 518 bin 559 lira işlem hacmi gerçekleşti.

Parmak izi tüm noterliklerde kullanılacak

Noterliklerde kimlik sahteciliğinin önüne geçmek amacıyla pilot uygulama olarak başlatılan "parmak iziyle kimlik doğrulama yöntemi" uygulamasında 2021 yılı içerisinde 3 bin 64 kimlik doğrulama işlemi gerçekleştirildi.

"Parmak İzi ile Kimlik Doğrulama Sistemi"nin bu yıl tüm noterliklerde hayata geçirilmesi planlanıyor.

YRS faaliyetlerinde yer alan "Yurt dışında yaşayanların dış temsilciliklerde yaptıkları noterlik işlemlerinin bir örneğinin, bilişim sistemi entegrasyonuyla Türkiye'de en yakın noterden anında alınabilmesi sağlanacaktır." maddesi kapsamında yurt dışındaki konsolosluklarda 2021'de 54 bin 915, 6 Nisan 2019'dan bu yana da toplam 97 bin 295 işlem düzenlendi.

Türkiye'deki noterliklerden örnek alınması uygulaması kapsamında da yurt içinde noterlikler arasında alınan örnek sayısı ise bu yıl 72 bin 669 oldu.

Böylece 19 Ağustos 2019'dan bu yana yurt içinde noterlikler arası alınan örnek sayısı 117 bin 397'ye ulaştı.

İşlemler, daha kısa sürede yapıldı

Noterlik ve hukuki işlemlerin daha hızlı ve daha verimli hale getirilmesini sağlayan ve yargıda dijital dönüşüm hedefleri kapsamında 26 Ekim 2020'de başlatılan e-noterlik uygulamasından 2021'de 46 bin 184 kişi yararlandı.

Sistem üzerinden 12 bin 529 kişi noter huzuruna gelmeden uzaktan işlemini yaptırdı.

E-noterlik uygulamasında en fazla ihtarname, ihbarname, araç satışı, mal rejimi, sözleşme ve vekaletname ile ilgili işlemler yapıldı.

Uygulamada sunulan internet üzerinden randevu alma imkanıyla, vatandaşların noter işlerini daha kısa sürede halletmesine imkan sağlandı.

AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri

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