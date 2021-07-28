Nöbetçi· noterlik uygulaması yeniden başlıyor
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Nöbetçi· noterlik uygulaması yeniden başlıyor

Nöbetçi· noterlik uygulaması yeniden başlıyor
Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜS salgını önlemleri nedeniyle bir süre ara verilen nöbetçi noterlik uygulaması, cumartesi günü yeniden başlayacak.

KORONAVİRÜS salgını önlemleri nedeniyle bir süre ara verilen nöbetçi noterlik uygulaması, cumartesi günü yeniden başlayacak.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, noterlik hizmetlerinin daha etkin, verimli ve hızlı yürütülmesi amacıyla 6 Nisan 2019 tarihinde başlatılan nöbetçi noterlik uygulamasına, koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 Mart 2020'de ara verildi. Halktan gelen yoğun talep ve 30 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan 'Covid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler ile İlgili 2021/13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi' doğrultusunda hafta sonu hizmet verilen nöbetçi noterliğin tekrar başlatılmasına karar verildi. Cumartesi ve pazar günü itibarıyla yeniden başlayacak uygulama kapsamında nöbetçi noterler, 10.00- 16.00 saatlerinde gerekli önlemleri alarak hizmet verecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan

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