Nöbetçi noterlik uygulaması tekrar başlıyor
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Nöbetçi noterlik uygulaması tekrar başlıyor

Nöbetçi noterlik uygulaması tekrar başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adalet Bakanlığı, korona virüs salgını nedeniyle ara verilen nöbetçi noterlik uygulamasının yeniden başladığını duyurdu.

Adalet Bakanlığı, korona virüs salgını nedeniyle ara verilen nöbetçi noterlik uygulamasının yeniden başladığını duyurdu.

Nöbetçi noterlik uygulaması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında noterlik hizmetlerinin daha etkin, verimli ve hızlı yürütülmesi amacıyla 6 Nisan 2019 tarihinde başlatılmıştı. Uygulamaya Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda 17 Mart 2020 tarihinde ara verilmişti. Bu süre zarfında uygulama kapsamında 810 bin 448 işlem yapıldığı belirtildi. Hafta sonu hizmet veren nöbetçi noterlerde 544 bin 161 işlem ile en çok ikinci el araç alım satım işlemleri yapıldı. İkinci el araç alım satım işleminin yanı sıra nöbetçi noterliklerde 43 bin 950 sıfır araç tescil işlemi yapıldı. Böylece nöbetçi noterliklerde toplamda tescil işlemi yapılan araç sayısı 588 bin 111 oldu. Uygulamanın hayata geçirildiği tarihten bu yana nöbetçi noterlerde yapılan toplam 810 bin 448 işlemin 4 bin 317'si konsolosluklarda gerçekleştirildi.

Vatandaşlardan gelen yoğun talep ve 30 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan 'Covid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler ile İlgili 2021/13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi' doğrultusunda nöbetçi noterlik faaliyetlerinin tekrar başlatılmasına karar verildi. Böylece ticaret hayatının çarkları hafta sonu da dönecek, özellikle iş yoğunluğu nedeniyle hafta içi noterlik işlemlerini yaptıramayan vatandaşlar hafta sonunda noterlik hizmetlerinden faydalanabilecek. 31 Temmuz Cumartesi ve 1 Ağustos Pazar günü itibarıyla yeniden başlayacak uygulama kapsamında nöbetçi noterler 10.00-16.00 saatleri arasında gerekli önlemleri alarak hizmet verecek. Salgın öncesi faaliyet gösteren nöbetçi noterlik sayıları, özellikle de oto satışının yapıldığı yerler ile büyükşehirler başta olmak üzere yoğunluk yaşanan tüm il ve ilçelerde arttırılacak.

(Engin Yağcı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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