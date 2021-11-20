NÖBETÇİ NOTERLERDE YAPILAN İŞLEM SAYISI 1 MİLYONU AŞTI

Vatandaşlara hafta sonu noterlik işlemlerini yapma fırsatı sunan Nöbetçi Noterlik uygulaması yoğun ilgi görüyor. Uygulamanın aktif çalıştığı 15 aylık süreçte yapılan işlem sayısı 1 milyonu aştı.

Yargı Reformu Strateji Belgesi (YRS) çerçevesinde noterlik hizmetlerinin daha etkin, verimli ve hızlı yürütülmesi amacıyla 6 Nisan 2019'da başlatılan Nöbetçi Noterlik uygulamasına Kovid 19 salgını nedeniyle bir süre ara verildi. Normalleşme süreciyle birlikte 31 Temmuz'da yeniden başlatılan uygulamaya ticari işletmeler ve hafta içi iş yoğunlukları nedeniyle noterlik işlemlerini yaptıramayan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Nöbetçi Noterliğin aktif çalıştığı yaklaşık 15 aylık süreçte işlem sayısı 1 milyon 7 bin 666'ya ulaştı.

Nöbetçi Noterler Cumartesi ve Pazar günleri saat 10. 00 ile 16. 00 saatleri arasında hizmet veriyor. Nöbetçi noter sayısı talebin yoğun olduğu il ve ilçelerde arttırılması planlanıyor.

KONSOLOSLUKLARDA NOTERLİK HİZMETİ

Adalet Bakanlığı öncülüğünde Türkiye Noterler Birliğiyle, İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığının ortak çalışması sonucunda 3 Şubat 2020'de uygulamaya konulan 'Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi ve Noter Ücretlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesi' uygulaması yaygınlaşarak sürüyor. Ayrıca 87 bin 967 işlem yurt dışı konsolosluklarda düzenlenip, Türkiye'deki noterliklerden örnek alındı. Yurt içinde iller arası alınan örnek sayısı is 104 bin 88'e ulaştı.

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