Nöbetçi Noter Uygulaması - Detaylar (2)

-Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün notere gelişi

Bakan Gül'ün nöbetçi noter hizmeti ile ilgili vatandaş ile sohbeti

Bakan Gül'ün işlem yaptırması

Bakan Gül'e çiçek verilmesi

Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, nöbetçi noter uygulaması ile ilgili Ankara 35. Noterliği'ni ziyaret etti.

Kaynak: AA