Nöbetçi Noter Uygulaması - Detaylar (2)
-Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün notere gelişi Bakan Gül'ün nöbetçi noter hizmeti ile ilgili vatandaş ile sohbeti Bakan Gül'ün işlem yaptırması Bakan Gül'e çiçek verilmesi Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, nöbetçi noter uygulaması ile ilgili Ankara 35.
-Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün notere gelişi
Bakan Gül'ün nöbetçi noter hizmeti ile ilgili vatandaş ile sohbeti
Bakan Gül'ün işlem yaptırması
Bakan Gül'e çiçek verilmesi
Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, nöbetçi noter uygulaması ile ilgili Ankara 35. Noterliği'ni ziyaret etti.
Kaynak: AA